৪৯তম বিসিএসে ঐকমত্য কমিশন, আয়নাঘর ও আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, আয়নাঘর ও জুলাই বিপ্লবের শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন এসেছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় সেট-৩ এর ৩৯ নম্বরে প্রশ্ন করা হয়—চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব কি? সেখানে উত্তরের জন্য চারটি অপশন রয়েছে। সেগুলো হলো (ক) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ (খ) সংসদের আসন বৃদ্ধি (গ) সংরক্ষিত নারী আসন বাতিল (ঘ) পিআর (PR) চালু করা।

এছাড়া বিশেষ এ বিসিএস পরীক্ষায় আয়নাঘর নিয়ে একটি প্রশ্ন এসেছে। পরীক্ষার সেট ২ এর ৭৪ নম্বরে ‘আয়নাঘর কী?’ প্রশ্ন করা হয়। সেখানে চারটি অপশনের প্রথমে রয়েছে ‘স্বচ্ছ কামরা’, তারপর ‘পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ’। তিন নম্বর অপশনে রয়েছে ‘গোপন কারাগার’ শব্দটি। শেষের অপশন ছিল ‘একটি হলিউড মুভি’।

এছাড়া সেট-৩ এ ৬৭ নম্বরে বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লবের শহীদ আবু সাঈদ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র? এই প্রশ্নটি করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য চারটি অপশন রয়েছে। সেগুলো হলো—(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় (গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুধুমাত্র ঢাকার কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৯তম বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) ৬৮৩টি পদের জন্য মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। প্রতিটি পদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৫৬ জনের বেশি।

