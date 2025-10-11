সংগ্রাম-সাফল্যের কথা তুলে ধরল ‘সাহসী কন্যাদের গল্পকথা’
আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আশা শিক্ষা কর্মসূচি ‘সাহসী কন্যাদের গল্পকথা’ শীর্ষক এক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) কর্মসূচির ফেসবুক পেজে ভার্চুয়াল এ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।
আশা শিক্ষা কর্মসূচির এডুকেশন অফিসার মুজতানিবাহ জাহান মাশরেকার সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচির সাবেক শিক্ষার্থী ও বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাতি তাহসিন, সাবেক শিক্ষার্থী ও মেন্টর খাদিজা আক্তার, শিক্ষা সুপারভাইজার অমৃতা ইসলাম, এডুকেশন অফিসার তাহারিন ফেরদৌস এবং কৃতি শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস।
অনুষ্ঠানে বক্তারা তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং সাফল্যের গল্প শেয়ার করেন। বিশেষ করে জান্নাতি তাহসিন, জান্নাতুল ফেরদৌস এবং খাদিজা আক্তার তাদের জীবনের ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প শেয়ার করেন। তারা তুলে ধরেন কীভাবে সীমিত সুযোগ, সামাজিক বাধা ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও সাহস, অধ্যবসায় এবং উপযুক্ত সহায়তার মাধ্যমে তারা এগিয়ে যেতে পেরেছেন।
এসময় উপস্থিত অতিথিরা বিভিন্ন সময়ে তাদের জীবনের সংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণের গল্প তুলে ধরেন। তারা এসময় প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে আশা শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগকে স্বাগত জানান।
উল্লেখ, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য দূর করে তাদের অধিকার ও সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
