মেডিকেল ভর্তি
মেধাতালিকায় ৫৬৪৫ জন, এক-তৃতীয়াংশই সেকেন্ড টাইমার
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেছেন ৬৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে মেধাতালিকায় জায়গা পেয়েছেন পাঁচ হাজার ৬৪৫ জন। তারা সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি হতে পারবেন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে একযোগে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফলের তথ্যমতে, মেধাতালিকায় থাকা পাঁচ হাজার ৬৪৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিন হাজার ৮৫০ জন চলতি বছর (২০২৫) এইচএসসি পাস করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। বাকি এক হাজার ৭০৭ জন শিক্ষার্থী সেকেন্ড টাইমার। তারা ২০২৪ সালে এইচএসইস পাস। দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থী।
আরও পড়ুন
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৬৬.৫৭
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দেশসেরা শান্ত, পেয়েছেন ৯১.২৫ নম্বর
পরিসংখ্যান মতে, এবার মেডিকেল ভর্তির মেধাতালিকায় থাকাদের এক-তৃতীয়াংশই সেকেন্ড টাইমার। এছাড়া ৮৮ জন গত বছর বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়েছিলেন এবং ভর্তি হয়ে অধ্যয়নরত।
এদিকে, প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এবার এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেন এক লাখ ২২ হাজার ৬৩২ জন। পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন এক লাখ ২০ হাজার ৪৪০ জন (৯৮ দশমিক ২১ শতাংশ)। আর অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ১৯২ জন (১ দশমিক ৭৯ শতাংশ)। এছাড়া বহিষ্কৃত হন দুইজন।
ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেছেন ৮১ হাজার ৬৪২ জন; অর্থাৎ গড় পাস ৬৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তাদের মধ্যে ছাত্র ৩১ হাজার ১২৮ জন (৩৮ দশমিক ১৩ শতাংশ) এবং ছাত্রী ৫০ হাজার ৫১৪ জন (৬১ দশমিক ৮৭ শতাংশ)।
এএএইচ/বিএ