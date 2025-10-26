বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাক্স বাতিলসহ ৯ দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাক্স বাতিলসহ ৯ দাবি ছাত্র ফ্রন্টের
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ ট্যাক্স বাতিলসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।
রোববার (২৬ অক্টোবর) রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এসব দাবি জানায়।
সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দপ্তর সম্পাদক লিয়াকত আলী লিটন লিখিত বক্তব্যে বলেন, সরকার শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার নয়, বাজারনির্ভর পণ্যে পরিণত করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শতাংশ করের বোঝা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো হচ্ছে, ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো চরম সংকটে পড়েছে। তিনি বলেন, অভিন্ন টিউশন ফি নীতিমালা নেই, লেট ফি ও জরিমানার নামে শিক্ষার্থীরা হয়রানির শিকার হন। লিয়াকত আলী লিটন বলেন, শিক্ষা কোনো বাণিজ্য নয়, এটি সংবিধান প্রদত্ত অধিকার।
সংবাদ সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক তারমিন আহমেদ তিশা ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো-—
১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ ট্যাক্স বাতিল করা।
২. অভিন্ন টিউশন ফি নীতিমালা প্রণয়ন ও অতিরিক্ত ফি কমানো।
৩. লেট ফি ও জরিমানার নামে আর্থিক হয়রানি বন্ধ করা।
৪. ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালুর মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৫. অভিন্ন গ্রেডিং নীতিমালা প্রণয়ন।
৬. স্থায়ী ক্যাম্পাস ও স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা।
৭. ট্রাই সেমিস্টার পদ্ধতি বাতিল করে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা।
৮. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করা।
৯. শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন, মেডিকেল সেন্টার ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা।
এসময় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে সংগঠনটির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নাবিন আবতাহী জানান, আজই ইউজিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। আগামী এক মাস ‘প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ডিমান্ডস মান্থ’হিসেবে পালন করবে সংগঠনটি। এছাড়াও আগামী ১ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হবে।
