ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি ফি জমার সময় বাড়লো

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি ফি জমার সময় বাড়লো
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সনাতন কাঠামোতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র ও ভর্তি ফি জমার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা ১৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ কলেজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অবশিষ্ট ফি জমা দিতে পারবেন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সনাতন কাঠামোতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র ও অবশিষ্ট ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী, পূর্বনির্ধারিত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা এখন ১৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজ নিজ কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও বকেয়া ফি জমা দিতে পারবেন।
চলতি বছরের ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক করে রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজ নিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সাত কলেজকে নিয়ে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। যদিও অধ্যাদেশ জারির আগে এ নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।
সাতটি সরকারি কলেজ হচ্ছে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ।
এএএইচ/ইএ/জিকেএস