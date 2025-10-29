উইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সৃজনশীল ইসলামি শিক্ষার প্রদর্শনী
দেশে প্রথমবারের মতো ইসলামি স্টাডিজ প্রজেক্ট এক্সিবিশনের আয়োজন করেছে উইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) প্রতিষ্ঠানটি আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে চারটি ক্যাম্পাসের এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
শিক্ষার্থীরা গবেষণাভিত্তিক ও সৃজনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামকে একটি জীবন্ত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরে। প্রজেক্টগুলোর মধ্যে ছিল ‘আল্লাহর মহিমান্বিত সৃষ্টি’, ‘ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ’, ‘সালাত’, ‘যাকাত’, ‘হজ’, ‘লুকমান (আ.) এর হিকমাহ’ ও ‘জমজম কূপের ইতিহাস’- যা ধর্মীয় জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপিত হয়।
আয়োজনের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল সাইদা মীরা তাবাসসুম। সহযোগিতায় ছিলেন পারভীন কাদর, মোহসিনা নিশাত শারমিন, সাইদা নাঈম ও আল-কোরআন কো-অর্ডিনেটর মুফতি মাসুম বিল্লাহ।
আরবি ও আল-কোরআন কো-অর্ডিনেটর মাওলানা মাসুম বিল্লাহ বলেন, আজ আমাদের শিক্ষার্থীরা কোরআনের আয়াত ও নবীদের কাহিনী মুখস্থ করছে না; তারা চিন্তা করছে, প্রশ্ন করছে, বিশ্লেষণ করছে। যা প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেউ আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করছে, কেউ নবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিচ্ছে, কেউ আবার বিজ্ঞান ও ইসলামকে একত্রে দেখছে- এটাই জ্ঞানের আসল আলো।
তিনি বলেন, ইসলাম শুধু নামাজ বা রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর নির্দেশনা দেয়।
প্রিন্সিপাল ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আবদুল্লাহ জামান বলেন, ইসলামী স্টাডিজ শুধু একটি ধর্মীয় বিষয় নয়- এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের অধ্যয়ন। আমরা ইসলামকে পড়াই গবেষণাভিত্তিক ও সৃজনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে, যেমনভাবে বিজ্ঞান বা ইংরেজি শেখানো হয়।
তিনি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে সমাজ গঠন করবে। যদি আমরা তাদের এমন শিক্ষা দিতে পারি, যেখানে আল্লাহভীতি, মানবতা, নৈতিকতা ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা একসঙ্গে বিকশিত হয়, তাহলেই আমরা আলোকিত প্রজন্ম গড়তে পারবো।
