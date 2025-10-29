প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেটে বরাদ্দ ১০০০, পরিচ্ছন্নতায় ৫০০ টাকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেটে বরাদ্দ ১০০০, পরিচ্ছন্নতায় ৫০০ টাকা
দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে ১৩২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ বরাদ্দ থেকে বিদ্যালয়প্রতি মাসিক ইন্টারনেটের বিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শিক্ষকদের ভ্রমণ খরচ মেটাতে বলা হয়েছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের উপ-পরিচালক (সেকশন-২) মো. নূরুল ইসলামের সই করা চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিঠির তথ্যমতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্স খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে ইন্টারনেট বিল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মাসিক ৫০০ টাকা ব্যয় করতে হবে।
এছাড়া যেসব শিক্ষক মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করেন এবং অন্যান্য সরকারি কাজে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে থাকেন, সেসব শিক্ষক সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্রমণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন বলেও উল্লেখ করা হয়।
চিঠিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত বিভাজন মোতাবেক ১৩২ কোটি ৪৩ লাখ ৬৯ হাজার ২০০ টাকা সংশ্লিষ্ট ইউপিইও/টিপিইও বরাবর বরাদ্দ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্ট ইউপিইও/টিপিইও’র আয়ন-ব্যয়ন কর্তকর্তাকে বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যয় করার ক্ষমতা প্রদান করা হলো।
এতে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলে- বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যয় করতে হবে। যে কোনো প্রকার অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। অব্যয়িত অর্থ ২০২৬ সালের ৩১ মের মধ্যে ফেরত দিতে হবে।
