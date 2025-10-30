  2. শিক্ষা

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু ৩১ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। এর আগে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা শেষে আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

