একাদশের সাড়ে ১০ লাখ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
একাদশের সাড়ে ১০ লাখ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন শুরু/ফাইল ছবি

চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ১০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এ রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন। এ প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১৬ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের মোর্চা বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন দেশের সব উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভর্তি ওয়েবসাইট এর (College Login) প্যানেলে (কলেজের ইআইআইএন নম্বর ও পাসওয়ার্ড) দিয়ে লগইন করতে হবে।

আগামী ১৬ নভেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীদের তথ্যাদি অনলাইনে প্রেরণের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ অনলাইনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে উদ্ভূত জটিলতার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, চলতি বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হয়। এতে আবেদন করে নির্বাচিত হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৬৬ হাজার ১৬৩ জন। তারা গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস শুরু হয়েছে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের টিউটোরিয়াল দেখা যাবে এখানে

