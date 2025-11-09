  2. শিক্ষা

এনসিটিবির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে মাহবুবুল হক পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী/ ছবি- সংগৃহীত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী। নিয়মিত চেয়ারম্যান পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

রোববার (৯ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক চিঠিতে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, নিয়মিত চেয়ারম্যান পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারীকে নির্দেশক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো।

