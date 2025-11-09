এনসিটিবির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে মাহবুবুল হক পাটওয়ারী
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী। নিয়মিত চেয়ারম্যান পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক চিঠিতে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, নিয়মিত চেয়ারম্যান পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারীকে নির্দেশক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো।
