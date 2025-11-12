৪৪তম বিসিএস
তৃতীয়বারের মতো ‘চূড়ান্ত’ ফল প্রকাশ, এবার বাদ পড়লেন ৫ জন
ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ‘চূড়ান্ত’ ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে এক হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে। এতে আগের দফায় প্রকাশিত ফলাফলে সুপারিশপ্রাপ্ত পাঁচজন বাদ পড়েছেন। তবে কারা বা কোন কোন রোলধারী বাদ পড়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়নি।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানও এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত ৩০ জুন প্রথম দফায় এবং ৬ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ‘চূড়ান্ত’ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রথম দফায় প্রকাশিত ফলাফলে ১ হাজার ৬৯০ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। আর দ্বিতীয় দফায় ১ হাজার ৬৮১ জনকে সুপারিশ করা হয়।
এবার তৃতীয়বারের মতো চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করায় আগের দুই দফায় প্রকাশিত ফলাফল বাতিল বলে বিবেচিত হবে। আগের দফায় প্রকাশিত ফলাফলে সুপারিশপ্রাপ্ত পাঁচজন তৃতীয়বার প্রকাশিত ফলাফলে বাদ পড়েছেন।
তাদের ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ৬ নভেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে সুপারিশপ্রাপ্ত কতিপয় প্রার্থী পুনরায় একই ক্যাডার (রিপিট ক্যাডার) কিংবা পছন্দক্রমের নিম্নপদে মনোয়নযোগ্য হয়েছেন। সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী তাদের মনোনয়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি।
এদিক, পিএসসির আজকের প্রকাশিত ফলাফলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১ এর পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৬ জন। কয়েকটি কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ৩৪টি পদে প্রার্থী মনোনয়ন করা সম্ভব হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়।
এর আগে দ্বিতীয়বারের মতো গত ৬ নভেম্বর ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে এক হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে এক হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ করেছিল পিএসসি।
পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে ওইদিন বলা হয়েছিল, ৪৪তম বিসিএসের (প্রথমবার) ফলাফল গত ৩০ জুন প্রকাশিত হয়। পরে কমিশনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ওই ফলাফলে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩০৩ জন প্রার্থী লিখিতভাবে ঘোষণা দেন যে, তারা তাদের প্রাপ্ত ক্যাডার পদে বা পছন্দক্রমের নিম্নতর কোনো ক্যাডারে যোগদান করবেন না।
এ পরিস্থিতিতে পিএসসি ২৬০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকে। একইসঙ্গে ৪৩ জন প্রার্থীকে তাদের বর্তমান ক্যাডারের চেয়ে উচ্চতর পছন্দক্রমের পদে সাময়িক মনোনয়ন প্রদান করা হয়।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শূন্যপদগুলো পূরণে মেধাক্রম ও প্রচলিত কোটা-বিধান অনুসরণ করে কমিশন নতুনভাবে সম্পূরক ফল প্রস্তুত করে। এর ভিত্তিতে গত ৬ নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় প্রকাশিত ফলাফলে ৪৪তম বিসিএসের বিভিন্ন ক্যাডারে এক হাজার ৬৮১ জনকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছি। আজকের পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফলে বাদ পড়লেন আরও ৫ প্রার্থী।
