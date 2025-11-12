শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ আজিজীকে এনসিপি থেকে নির্বাচনের প্রস্তাব
এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আলোচনায় আসেন অধ্যক্ষ দেলওয়ার হোসেন আজিজী। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে কোন আসন থেকে তাকে প্রার্থী করা হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি।
অধ্যক্ষ দেলওয়ার হোসেন আজিজী বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যপারে আপনাদের মতামত জানতে চাই। আপনাদের মতামত আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করবে।’
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ আজিজী বুধবার বিকেলে জাগো নিউজকে বলেন, ‘এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব এবং বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত আমাকে দলটির পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি হ্যাঁ বা না—কিছুই বলিনি। বিষয়টি বিবেচনা করছি। শিক্ষকসমাজ ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাকে জানাবো।’
এদিকে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে অধ্যক্ষ আজিজী জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক নেতাদের কয়েকজন দাবি করেছেন তিনি জামায়াতের রোকন। তার স্ত্রীও জামায়াতের রাজনীতিতে জড়িত। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ আজিজী ফোন কল কেটে দেন। এরপর একাধিকবার তাকে কল দেওয়া হলেও তিনি আর রিসিভ করেননি। এসএমএস দিয়েও তার সাড়া মেলেনি।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধ্যক্ষ আজিজী ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাস্টার্স মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ। তিনি ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’ এর মহাসচিব।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর হঠাৎ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। গড়ে তোলেন ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’। এ জোটের নেতৃত্বে ঢাকায় দুই দফা আন্দোলন করেন শিক্ষকরা।
প্রথম দফায় খালি হাতে ফিরলেও গত অক্টোবরে টানা ১০ দিন ঢাকায় আন্দোলন করে ১৫ শতাংশ ও ন্যূনতম ২০০০ টাকা বাড়িভাড়ার দাবি আদায় করে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট। এ আন্দোলনে সম্মুখসারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন অধ্যক্ষ আজিজী।
জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ফয়সাল মাহমুদ শান্ত জাগো নিউজকে বলেন, আমরা বিভিন্ন পেশাজীবী নেতাকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছি। দলের পক্ষ থেকে আগ্রহীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু অধ্যক্ষ দেলওয়ার হোসেন আজিজী শিক্ষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং উনার ভূমিকা প্রশংসনীয়। সেজন্য তাকে আমরা বলেছি, তিনি আগ্রহী কি না। তবে তাকে কোনো আসন বা চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়নি। এটি প্রাথমিকভাবে তাকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে। উনি সাড়া দিলে তখন দল বিবেচনা করে দেখবে।
অধ্যক্ষ আজিজীর জামায়াত-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে করা প্রশ্নে এনসিপি নেতা ফয়সাল মাহমুদ শান্ত বলেন, বিএনপি এবং জামায়াতের অনেকে এনসিপিতে আসছেন। তাদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বিএনপি থেকে মনোনয়নবঞ্চিত অনেকে আমাদের দল থেকে মনোনয়ন চাইছেন। উনি জামায়াত করেন কি না, তা জানি না। যদি করেও থাকেন সেক্ষেত্রে দলটি ছেড়ে এনসিপিতে এলে আমরা তাকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবো।
