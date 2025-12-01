সায়েন্সল্যাব মোড়ে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধ

সায়েন্সল্যাব মোড়ে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধ
ঢাকা কলেজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষা এবং স্কুলিং মডেল বাতিলের দাবিতে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের (এইচএসসি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ঢাকা কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সায়েন্সল্যাব মোড়ে যান শিক্ষার্থীরা। পরে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। এ প্রতিবেদন লেখার সময় বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করে স্লোগান দিচ্ছেন। এতে আশপাশের এলাকার রাস্তাগুলোতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
এ সময় তাদের ‘স্কুলিংয়ের ঠাঁই নাই, ঢাকা কলেজের আঙিনায়’, ‘অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘স্কুলিংয়ের বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘স্কুলিংয়ের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’ ইত্যাদি সংবলিত স্লোগান দিতে দেখা যায়।
শিক্ষার্থীরা জানান, প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের খসড়া সংশোধন করতে হবে। খসড়ার স্কুলিং মডেলের মাধ্যমে সাত কলেজকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এতে হুমকিতে পড়তে যাচ্ছে ঢাকা কলেজের অনার্স ও মাস্টার্স। অস্তিত্ব সংকটে পড়বে ইন্টারমিডিয়েটও।
তারা আরও বলেন, স্কুলিং মডেল সাত কলেজের অনুপযোগী ও অযৌক্তিক। মডেল প্রণয়নে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে। স্কুলিং মডেল কোনোভাবেই ঢাকা কলেজে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না। দাবি আদায়ে যতদিন প্রয়োজন ততদিন রাজপথে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা।
