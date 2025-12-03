বৃত্তির টাকা পেতে শিক্ষার্থীদের তথ্য দেওয়ার সময় বাড়লো

বৃত্তির টাকা পেতে শিক্ষার্থীদের তথ্য দেওয়ার সময় বাড়লো
বৃত্তির টাকা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পাঠানোর জন্য দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী- তথ্য এন্ট্রি করা যাবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে মেধা ও সাধারণ বৃত্তি এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে সাধারণ শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে নির্ভুলভাবে এন্ট্রি বা সংশোধন সম্পাদন করার সময়সীমা আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর বৃত্তির টাকা পাঠাতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে সঠিকভাবে এন্ট্রি ও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছিল মাউশি। সেখানে সবশেষ তারিখ ছিল ৩০ নভেম্বর। এবার তা বাড়িয়ে ২২ ডিসেম্বর করা হলো।
এএএইচ/বিএ