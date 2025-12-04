চাকরিপ্রার্থীদের অর্থ লেনদেনে সতর্ক করলো ইউজিসি
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নবম গ্রেডের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ৫, ৬ ও ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে চাকরিপ্রার্থীদের অর্থ লেনদেন না করার বিষয়ে সতর্ক করেছে কমিশন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ইউজিসির জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. শামসুল আরেফিনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ নিয়োগ পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। অর্থ লেনদেন বা অন্য কোনো অনৈতিক উপায়ে চাকরি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের চাকরি পাওয়ার প্রলোভনে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, এ ধরনের অনৈতিক ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে এর দায়ভার কোনোভাবেই ইউজিসি নেবে না। এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানা গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অথবা ইউজিসিকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার অনুরোধ করা হলো।
