জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় গণঅভ্যুত্থান-কারফিউ নিয়ে প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় গণঅভ্যুত্থান-কারফিউ নিয়ে প্রশ্ন
অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় এ পরীক্ষা শুরু হয়ে চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এতে অংশ নেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর প্রশ্নপত্রে অভ্যুত্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন রাখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও গণঅভ্যুত্থান ও কারফিউ সম্পর্কিত প্রশ্ন রাখা হয়েছে।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের সেট-১ এর একটি প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সৃজনশীল অংশের ২ নম্বর প্রশ্নে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাটি উদ্দীপক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিচে গণঅভ্যুত্থান, কারফিউ, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও ধরন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়, ঢালাই শ্রমিক সিলভিনের নেতৃত্বে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। সরকার তাদের দমন করতে পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখে। ৪ মে, ১৯৮৬ শিকাগো শহরের হে-মার্কেটের সামনে জড়ো হয় শ্রমিকরা। আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণে একজন পুলিশসহ বেশ কজন নিহত হয়। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অনেক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। আন্দোলন নস্যাৎ করতে সরকার মিথ্যা মামলা আর প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে শ্রমিক নেতাদের কয়েকজনকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়।
উদ্দীপকের আলোকে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে। ক নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে, ‘কারফিউ কী?’। খ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ‘গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়?’। গ নম্বরে বলা হয়, উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক আন্দোলনের সাথে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার আন্দোলনকারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। সবশেষ ঘ নম্বর প্রশ্নে ‘আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখো’।
প্রশ্নপত্রে অন্যান্য সৃজনশীল প্রশ্নগুলোতে বন্যা; সততা ও পরিশ্রম; বাল্যবিয়ে নিয়ে সচেতনতামূলক উদ্দীপক ও প্রশ্ন রাখা হয়েছে।
বাংলা বিষয়ের পরীক্ষায় কারফিউ ও গণঅভ্যুত্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে/ছবি: সংগৃহীত
সূচি অনুযায়ী—সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ইংরেজি, মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) গণিত এবং আগামী ৩১ ডিসেম্বর (বুধবার) বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সব প্রশ্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, দীর্ঘ বিরতির পর এবার জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর অংশ নিচ্ছে মোট ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৯১ জন শিক্ষার্থী। দেশের ৬১১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য এ পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, বিতরণ এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো।
এএএইচ/এমএমকে/জেআইএম