এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধনে চিঠি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে রেজিস্ট্রেশন উদ্বুদ্ধকরণে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের চিঠি পাঠানো হলো। এ চিঠির মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলা হলো।
