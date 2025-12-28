  2. একুশে বইমেলা

প্রকাশিত হলো রাহিতুল ইসলামের ‘দুই ভুবনের মানুষ’

ফিচার ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

লেখক ও সাংবাদিক রাহিতুল ইসলাম এবার নিয়ে এসেছেন উপন্যাস ‘দুই ভুবনের মানুষ’। উপন্যাসটি পুরোপুরি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। যুক্তরাজ্যপ্রবাসী চিকিৎসক ওয়াজেদ সাহেব এবং তার মৃত সন্তানের জীবনের এক গোপন অধ্যায় নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি।

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন বাবা ছোট ছোট সূত্র ধরে তার সন্তানের অজানা অতীতে ডুব দেন। সহস্র সন্দেহ, গ্লানি আর অনিশ্চয়তার পথ পাড়ি দিয়ে ওয়াজেদ সাহেব শেষ পর্যন্ত নির্মম সত্যের মুখোমুখি হন। কী সেই সত্য? রহস্য, আবেগ এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতা মিশে আছে রাহিতুল ইসলামের এই উপাখ্যানে।

এখন পর্যন্ত রাহিতুল ইসলামের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৭টি। সাহিত্যকর্মে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। লেখক জানান, পুরোপুরি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা উপন্যাসটি পাঠকদের অজানা ও গোপন জগতের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

‘দুই ভুবনের মানুষ’ প্রকাশ করেছে প্রতিভাষা প্রকাশন। মুদ্রিত মূল্য ৩৫০ টাকা। বইটি অনলাইনে রকমারি, প্রথমা ডটকমসহ বিভিন্ন বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।

