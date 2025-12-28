মেডিকেলে ভর্তি কার্যক্রম পেছালো
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের ভর্তি কার্যক্রম পেছানো হয়েছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে ১০ জানুয়ারি। এ প্রক্রিয়া চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) ও ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাতুব্বর এতে সই করেন। এর আগে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস এবং বিডিএস কোর্সে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ বা ইউনিটে ভর্তি প্রক্রিয়া অনিবার্য কারণবশত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারির পরিবর্তে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি অফিস চলাকালীন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলো।
ভর্তির সময় লাগবে যেসব কাগজপত্র
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও ফলাফলের কপি, এইচএসসি পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদপত্র ও প্রশংসাপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
এছাড়া নিজ সিটি করপোরেশনের মেয়র অথবা পৌরসভার মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত মূল নাগরিক সনদপত্র, চার কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি, পার্বত্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে সার্কেল চিফ এবং জেলা প্রশাসকের সনদ ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চিফ বা জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদপত্র এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদপত্র আনতে হবে।
গত ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দেশের ১৭টি কেন্দ্র এবং ৪৯টি ভেন্যুতে একযোগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
এরপর ১৪ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে পাস করে ৬৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।
