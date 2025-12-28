সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমার্বতন, স্বর্ণপদক পেলেন ৯৬ জন

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমার্বতন, স্বর্ণপদক পেলেন ৯৬ জন
বেসরকারি সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্প্রিং ২০২১ থেকে সামার ২০২৫ ব্যাচের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীরা অংশ নেন।
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের নারী ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহুদ্দিন আহমেদ।
অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ, জেনারেল সেক্রেটারি ও প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যনির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে সালমা, ট্রাস্টি বোর্ডের উপদেষ্টা আজিজুল বারী (শিপু) এবং এল মীর আবদুল আলিম।
এছাড়াও উপাচার্য অধ্যাপক শামিম আরা হাসান, উপ-উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক বুলবুল আহমেদ, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম এবং ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এবারের সমাবর্তনে ১৩ জন শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল এবং ৮৩ জন শিক্ষার্থীকে ভাইস-চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেলসহ মোট ৯৬ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।
এদিকে, সমাবর্তনের অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দুটি করে গাছ রোপণ করে ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোডের মাধ্যমে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।
লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি ল্যাপটপ এবং তৃতীয় পুরস্কার একটি স্মার্টফোন দেওয়া হয়। এছাড়া আরও ৭ অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ পর্বে জনপ্রিয় ব্যান্ড ওয়ারফেজের দল, মাহতিম সাকিব ও শাহরিয়ার চৌধুরি তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পাশাপাশি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক ক্লাবের উদ্যোগে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।
