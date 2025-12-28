  2. শিক্ষা

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমার্বতন, স্বর্ণপদক পেলেন ৯৬ জন

প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমার্বতন অনুষ্ঠিত

বেসরকারি সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্প্রিং ২০২১ থেকে সামার ২০২৫ ব্যাচের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীরা অংশ নেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের নারী ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহুদ্দিন আহমেদ।

অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ, জেনারেল সেক্রেটারি ও প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যনির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে সালমা, ট্রাস্টি বোর্ডের উপদেষ্টা আজিজুল বারী (শিপু) এবং এল মীর আবদুল আলিম।

এছাড়াও উপাচার্য অধ্যাপক শামিম আরা হাসান, উপ-উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক বুলবুল আহমেদ, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম এবং ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এবারের সমাবর্তনে ১৩ জন শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল এবং ৮৩ জন শিক্ষার্থীকে ভাইস-চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেলসহ মোট ৯৬ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

এদিকে, সমাবর্তনের অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দুটি করে গাছ রোপণ করে ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোডের মাধ্যমে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি ল্যাপটপ এবং তৃতীয় পুরস্কার একটি স্মার্টফোন দেওয়া হয়। এছাড়া আরও ৭ অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ পর্বে জনপ্রিয় ব্যান্ড ওয়ারফেজের দল, মাহতিম সাকিব ও শাহরিয়ার চৌধুরি তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পাশাপাশি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক ক্লাবের উদ্যোগে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

