ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ব্যাংকিং বিভাগ চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) অধীনে সারাদেশের ফাজিল (অনার্স) কোর্স হিসেবে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৪০তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, কোষাধ্যক্ষ এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব খোদেজা খাতুন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল বাশার মুহাম্মদ আমীর উদ্দিন, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক, বাংলাদেশ মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহমুদুল হক।

ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ চালু প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক শামছুল আলম বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাদরাসাগুলোতে যোগ্য আলেম তৈরির পাশাপাশি দক্ষ নাগরিক তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তাই বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে পড়ালেখা করে শিক্ষার্থীরা ব্যাংকিং জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। কোর্সগুলো হলো- আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং আল ফিকাহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

