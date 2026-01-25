লিয়াবের দিনব্যাপী ন্যাশনাল কনফারেন্স

লিয়াবের দিনব্যাপী ন্যাশনাল কনফারেন্স
ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (লিয়াব) উদ্যোগে দিনব্যাপী ন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত এ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভাষা প্রশিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
লিয়াবের প্রেসিডেন্ট ও ইংলিশ থেরাপির চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাইফুরসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুর রহমান খান।
সংগঠনের সেক্রেটারি সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসেন শোভনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রকমারি ডট কমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ, সাইফুরসের চেয়ারপারসন শামস আরা, ইংলিশ অলিম্পিয়াডের চেয়ারম্যান আমান সোলায়মান, ক্রিয়েটিভ আইটির সিইও মনির হোসেন, লিয়াবের উপদেষ্টা আলমগীর কবির ও লিয়াকত হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আশিকুজ্জামান, ট্রেজারার ইলিয়াস হোসেন, ডিভিশনাল সেক্রেটারি মো. ফয়সাল হোসাইন, অরগানাইজিং সেক্রেটারি সফিউল হক চৌধুরী, সহকারী অরগানাইজিং সেক্রেটারি রাসেল সরকার, অফিস সেক্রেটারি ওমর ফারুক খান (রাহাত), হেড অব ট্রেনিং অ্যাডভাইজার মো. শাখাওয়াত হোসাইনসহ লিয়াবের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
সম্মেলনে বক্তারা ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি, প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তারা বলেন, দক্ষ ভাষা প্রশিক্ষক তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল কমিউনিকেশন সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব, যা দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বক্তারা আরও বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ইনোভেটিভ টিচিং মেথড বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষাকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে। এ ধরনের জাতীয় সম্মেলন প্রশিক্ষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, নেটওয়ার্কিং এবং নতুন ধারণা অর্জনে সহায়ক হবে বলে মত প্রকাশ করেন তারা।
লিয়াব দীর্ঘদিন ধরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সট্রাক্টরদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে আসছে। ভবিষ্যতেও দেশের ভাষা শিক্ষার মান উন্নয়নে সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে বলে আয়োজকরা জানান।
এএমএ