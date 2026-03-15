এবার স্কুল-কলেজে বন্ধ হচ্ছে র্যাগ ডে উদযাপন
দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগ ডে’র নামে বিশৃঙ্খলা রোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এ লক্ষ্যে মাউশির আওতাধীন অঞ্চলের জেলা/উপজেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ইভটিজিং প্রতিরোধ ও ছাত্র-ছাত্রীদের রাতে পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির অগ্রগতিও জানতে চাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ পদক্ষেপের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ একসঙ্গে কম্পাইল করে আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক পাঠাতে বলেছে মাউশি।
সম্প্রতি মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং থেকে দেশের সব আঞ্চলিক পরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) বরাবর চিঠি পাঠানো হয়েছে।
রোববার (১৫ মার্চ) এই চিঠির কপি জাগো নিউজের হাতে এসেছে।
এতে বলা হয়েছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাদকের কুফল সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মাদকবিরোধী ডকুমেন্ট্রি ও মাদকবিরোধী থিম সং প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ইভটিজিং প্রতিরোধ ও র্যাগ ডে’র নামে বিশৃঙ্খলা রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতির পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের রাতে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে ই-মেইলে ([email protected]) প্রেরণ করা প্রয়োজন।
‘এমতাবস্থায় তার আওতাধীন অঞ্চলের জেলা/উপজেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্ণিত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ একসঙ্গে কম্পাইল করে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক প্রেরণের জন্য নির্দেশ ক্রমে অনুরোধ করা হল।’
ছকের মধ্যে রয়েছে অঞ্চলের নাম, অঞ্চলের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান, প্রতিবেদনের বিষয় বাস্তবায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার, প্রতিবেদনের বিষয় বাস্তবায়ন করতে না পারা প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার (যদি থাকে) এবং না পারার কারণ এবং মন্তব্য।
জানা যায়, ২০২২ সালের ৩ জুলাই ‘র্যাগ ডে’ উদ্যাপনের নামে অশোভন আচরণ, অশ্লীলতা, নগ্নতা, ডিজে পার্টি, নিষিদ্ধ ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড এবং বুলিং (উত্ত্যক্ত করা) বন্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল ইউজিসি। কমিশনের এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ নির্দেশ দেয়। উচ্চ আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল চিঠিতে।
এর আগে একই বছরের ৭ এপ্রিল দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগ ডে’র নামে ডিজে পার্টি, উদ্দাম নৃত্য, বুলিং, অশ্লীলতা ও নগ্নতা বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ কামরুল হাসান। পরে ১৭ এপ্রিল ৩০ দিনের মধ্যে র্যাগ ডে’র নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বুলিং, নগ্নতা ও অপসংস্কৃতি বন্ধের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।
