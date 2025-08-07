  2. একুশে বইমেলা

‘আড়ালে আবৃত’ বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা সভা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
‘আড়ালে আবৃত’ বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা সভা

প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির আয়োজনে কবি শিউলী মজুমদারের ‘আড়ালে আবৃত’ বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় চাঁদপুর সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লেখকের কবিতা পাঠের পাশাপাশি ‘আড়ালে আবৃত’ বইয়ের ওপর ব্যাপক আলোকপাত করা হয়।

চর্যাপদ একাডেমির সভাপতি আয়েশা আক্তার রুপার সভাপতিত্বে মহাপরিচালক অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইনজীবী ও সমাজসেবক রোটারিয়ান শরীফ মাহমুদ ফেরদাউস শাহীন।

শাহীন বলেন, ‘বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে অতিথি থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কখনো কখনো একটি বই হয়ে ওঠে একজন লেখকের পরিচয়।’ এ সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসের কথা স্মরণে এনে একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন প্রধান অতিথি।

অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র দাস, চাঁদপুর জেলা শারদাঞ্জলি ফোরামের সভাপতি রিপন কুমার সাহা, সাবেক ফুটবলার মিজানুর রহমান স্বপন, চাঁদপুর সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের যুগ্ম-আহ্বায়ক পি এম বিল্লাল ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শাহ আলম।

‘আড়ালে আবৃত’ বইয়ের ওপর আলোচনা করেন দিলীপ ঘোষ, ফেরারী প্রিন্স, আসাদুল্লা কাহাফ, আইরিন সুলতানা লিমা, জয়ন্তী ভৌমিক ও তাফাজ্জাল ইসলাম তাফু। কবিতা পাঠ করেন রবীন্দ্র মজুমদার, মাইনুদ্দিন মুন্সি জীবন, রাইসা ইসলাম তাসনীম ও আরাফাত সানি। সংগীত পরিবশেন করেন খাদিজা মুন্নী।

চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির মহাপরিচালক অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি বলেন, ‘বইয়ের পাঠ পর্যালোচনার মাধ্যমে লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একটি সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়। বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এমন অনুষ্ঠান বেশি বেশি আয়োজন করা উচিত।’

চর্যাপদ একাডেমির সভাপতি আয়েশা আক্তার রুপা বলেন, ‘আমরা চাই বই পাঠের মাধ্যমে একটি আলোকিত সমাজ তৈরি হোক। সে স্বপ্ন নিয়ে গত ৬ বছরে ১২ হাজারের অধিক বই উপহার দিয়েছে চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি। বই পাঠ এবং বইয়ের ওপর আলোচনা যত বেশি হবে; ততই আমরা সমৃদ্ধ হবো।’

অনুষ্ঠানে বই উপহার কর্মসূচি পালন শেষে শিউলী মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

