পাওয়া যাচ্ছে বাংলা একাডেমির ফোকলোর পত্রিকা

পাওয়া যাচ্ছে বাংলা একাডেমির ফোকলোর পত্রিকা
বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশীয় ফোকলোরের সংরক্ষণ, বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ফোকলোর গবেষণা আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
তারই ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ থেকে ষাণ্মাসিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ‘বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা’।
সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লোকজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ, ফোকলোর সাধকদের জীবনী, ফোকলোর গবেষক ও লোকসংগীতশিল্পীর সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং ফোকলোর বিষয়ক পুস্তক সমালোচনা।
ফোকলোরপ্রেমী, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ পাঠকের কাছে ফোকলোর পত্রিকার এই সংখ্যা সমাদর পাবে। পত্রিকাটি বাংলা একাডেমির বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে।
পত্রিকাটি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদ করেছেন নাজিব তারেক। ২৪৪ পৃষ্ঠার সংখ্যাটির মূল্য রাখা হয়েছে ১০০ টাকা।
এসইউ