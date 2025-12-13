‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলায় আহমদ তৌফিক চৌধুরীর লেখা ‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় টাউন হলে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক ও কথাসাহিত্যিক আফসানা বেগম। বইটি স্বপ্ন’৭১ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
আফসানা বেগম বলেন, ‘জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত মেলায় বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। এতদিন অমর একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে বই প্রকাশিত হতো। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মেলাগুলো জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বলে প্রকাশকরা এ উদ্যোগ নিয়েছেন। স্বপ্ন’৭১ প্রকাশনকে ধন্যবাদ। বইটি থেকে ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। যা পাঠকদের ঋদ্ধ করবে। আশা করি বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুস্তক ও বিক্রেতা সমিতির ময়মনসিংহের সভাপতি ও পরিচালক মোশারফ হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ ইনামুল হক, রঞ্জন মল্লিক প্রমুখ।
মোশারফ হোসেন বলেন, ‘ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলায় ‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’ বইটির মোড়ক উন্মোচিত হলো। ময়মনসিংহের মানুষ হিসেবে এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমাদের শহরের দুইশ বছরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে এতে লিপিবদ্ধ আছে। আগামী প্রজন্মের জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে সমাদৃত হবে।’
বইটির প্রকাশক আবু সাঈদ বলেন, ‘বইটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইচ্ছা আছে, শতবর্ষের লেখা আঞ্চলিক ইতিহাসের বইগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবো। এমন প্রয়াস আমরা অব্যাহত রাখবো।’
এসইউ