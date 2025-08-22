বই আলোচনা
মৌন বৃক্ষের রাত্রিদিন: দিনপঞ্জির অপ্রকাশিত অনুভূতি
সুমন কুমার দত্ত
আমাদের জীবনযাত্রায় স্মৃতির অমোঘ কথাকলি বিবর্ণ রঙে উদাস দুপুর, কিংবা সোনালি বিকেলের আঙিনায় একটা ফ্রেমে নিঃশব্দে হুইসেল বাজিয়ে বিরহের গহীনে এলোপাথাড়ি কম্পন তোলে অহোরাত্র। অজস্র বৃষ্টিফোঁটায় নড়বড়ে হয় আমাদের চাওয়া-পাওয়া। বেঁচে থাকার মন্ত্র না জানায় বেঁচে থেকেও আমরা মরে যাই মিথস্ক্রিয়ায়। ঘৃণার জমিতে তখন নিশ্চুপ স্রোতে সন্ধ্যা নামে বিষণ্ন হাহাকারে। অথচ একটু প্রেম, উদারতা বা মানবিকতায় মানুষ বেঁচে থাকে কালান্তরে যুগ-যুগ।
তাই তো কবি তার ‘জীবন-মৃত্যুর আখ্যান’ কবিতায় লিখেছেন, মানুষ বেঁচে যায় প্রেমে, মানুষ বেঁচে যায় সরলতায়, মানুষ বেঁচে থাকে উদারতায়, মানবিকতায় বেঁচে থাকে মানুষ।
‘মৌন বৃক্ষের রাত্রিদিন’ কবি আরিফুল ইসলাম শান্তর প্রথম কব্যগ্রন্থ। কবিতাকে ভালোবেসে কৈশোরে নদী হতে চেয়েছিলেন তিনি। এরপর নদীর মতোই এঁকেবেঁকে চলছে তার জীবন। নদীর ওপারে প্রেম আছে জেনেও নদী মরে যাওয়ার ভয়ে দুটি তীরকে এক করার সাহস করেননি কখনো। কবিতাকে অন্তহীন যাত্রার একমাত্র সঙ্গী করে, যাপিত জীবনকে নদীর গভীরতায় সাগরের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।
৩৮টি কবিতায় কবির অভিনব উপলব্ধি ও নিবিড় ভাবনার প্লট কাব্যগ্রন্থটি। ‘সৈনিক’ কবিতায় নির্নিমেষ অবাক হয়েছি আমি! মনে হলো সময়ের একটা জলছাপ এঁকেছেন কবি। সূচিপত্রের অবয়বে এটি তার প্রথম কবিতা। তিনি লিখেছেন, অথচ আমরা বিজয়ী বীরের রক্তের দাগ, শুকোবার আগেই ভুলে যাই তার নাম, আমাদের জরায়ুতে বেড়ে ওঠে, স্বার্থপরের ভ্রূণ।
পাবে না কোথাও প্রেম, গোলাপ শুকানো দিনে, জেগে থাকে অবিশ্রান্ত ভালোবাসা, বর্ণান্ধ ভালোবাসা, স্পর্শ, দুরন্ত প্রেমিক, স্মৃতির মনে কোথায়, মৌন বৃক্ষের রাত্রিদিন, খুলে রেখেছি অর্গলসহ বইয়ের বেশিরভাগ কবিতায় প্রেম, বিরহ ও আকুতির প্রহেলিকা লেপ্টেছেন কবি।
ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণতির সাথে দেবীর আগমন প্রার্থনায় কবি নিজেকে সমর্পণ করেছেন, অপেক্ষমান পূজারী হয়ে আকুতির আসন পেতে। তাই ‘আর একবার যাও ঘোষের কেবিনে’ কবিতায় ঝলসে যাওয়া চোখে লাবণ্য দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার স্বপ্নের দেবীকে। এখানে কবির প্রেমিক সত্তা ব্যাকুলতায় দৃশ্যমান।
এ ছাড়া কবি আরিফুল ইসলাম শান্তের অন্য কবিতায় ভিন্ন স্বাদে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া লেগেছে। আয়ুর খতিয়ান, শব্দে ফোটা ফুল, মন্তব্য, অনুভূতির স্বাদ, বিপথে আমিই ছিলাম ও পারদ উল্লেখযোগ্য।
‘মৌন বৃক্ষের রাত্রিদিন’ আমাদের নীরব জীবনযাত্রার অহোরাত্র দিনপঞ্জির অপ্রকাশিত অনুভূতিরই ভাষ্য। যেখানে কবি প্রভূত, সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দের বুননে প্রেম, বিরহ ও প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানুষের সত্তা ও বোধের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন।
বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন নির্ঝর নৈঃশব্দ। প্রকাশক মো. জাহিদুল হক চৌধুরী রাজিব। মুদ্রিত মূল্য ২০০ টাকা। আমি বইটির বহুল পাঠ ও প্রচার কামনা করছি।
এসইউ/জিকেএস