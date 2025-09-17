২০২৬ সালের বইমেলা কি মধ্য ডিসেম্বরে?
অমর একুশে বইমেলা বাঙালির প্রাণের উৎসব। লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের মহা মিলনমেলা। প্রতি বছর ভাষা শহীদদের স্মরণে ফেব্রুয়ারি মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় ভাষানিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলা একাডেমি। মাঝখানে করোনা পরিস্থিতির কারণে মার্চ-এপ্রিল মাসেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। এবার উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনা করে বইমেলা এগিয়ে আনা হতে পারে। সে হিসেবে আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শুরু হতে পারে অমর একুশে বইমেলা। সেভাবেই হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। নাম প্রকাশ না করলেও একাধিক বিশ্বস্ত সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ফলে অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার আগেভাগেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বইমেলা। ফলে লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের নানান রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। অনেকেই বলছেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত নিলে তা মন্দ হবে না। আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি শিগগির তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে।
জানা যায়, বিভিন্ন কারণে এবার বইমেলা এগিয়ে ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে করার কথা ভাবছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। অন্যদিকে প্রকাশকরাও চাইছেন মেলা এগিয়ে আনা হোক। কেউ কেউ বলছেন মাসব্যাপী না করে ১৫ দিনের জন্য হোক। তবে বিগত বছরের ক্ষতি যেন পুষিয়ে উঠতে পারেন প্রকাশকরা। সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। গত দুটি বইমেলায় প্রকাশকরা লোকসানের মুখে পড়েছেন। করোনা থেকেই তারা হতাশা প্রকাশ করে আসছেন।
বইমেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যেই জানা যাবে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারির আগেই বইমেলা করার ব্যাপারে ‘প্রাথমিক সিদ্ধান্ত’ হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।’ অধ্যাপক আজম আরও বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ফলে নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা এবং মানুষের আগ্রহ বইমেলা ঘিরে কতটা থাকবে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।’
এখন কথা হচ্ছে, আগেভাগে বইমেলা অনুষ্ঠিত হলে কি তা আগের মতো জমে উঠবে? প্রকাশকরা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন? এ বিষয়ে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালক এবং মাতৃভাষা প্রকাশের সত্ত্বাধিকারী নেসার উদ্দীন আয়ূব বলেন, ‘নির্বাচন ও রোজার কারণে ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে সরকার।’
দেশ পাবলিকেশন্সের প্রকাশক কবি অচিন্ত্য চয়ন বলেন, ‘প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের রীতি থাকলেও এবার তা এগিয়ে ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারিতে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান—বাংলা একাডেমি। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষার মেলা বিজয়ে কতটুকু জমবে?’
কিংবদন্তী পাবলিকেশনের সত্ত্বাধিকারী অঞ্জন হাসান পবন বলেন, ‘আমার কাছে মনে হচ্ছে আগামী বইমেলা তার চিরচেনা আমেজ হারাবে। তবে বইমেলার সময়সীমা নিয়ে প্রাথমিকভাবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা সঠিক মনে হচ্ছে। আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলাম আগামী বইমেলার সম্ভব্য সময়সীমা সম্পর্কে। তবে অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আগামী বইমেলা উপলক্ষে ইনভেস্টমেন্ট কমিয়েছে, বই প্রকাশের পরিমাণও কম। আমরাও খুব সীমিত বই প্রকাশ করতে যাচ্ছি।’
গণমাধ্যমের সূত্র ধরে লেখক রিয়াজ মোরশেদ সায়েম বলেন, ‘আগামী নির্বাচনের কারণে ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা দেড় মাস এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা একাডেমি। অমর একুশে বইমেলার সম্ভাব্য তারিখ ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি!’
এই সময়ের পাঠকপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইন বলেন, ‘বাস্তবতা বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত আসলেই অনিবার্য ছিল। তবে প্রস্তুতির দিক থেকে আমার জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল। তবে আশা করি অন্তত দুটি বই নিয়ে বইমেলায় উপস্থিত থাকতে পারবো। সেভাবেই চিন্তা ও পরিশ্রম করতে হচ্ছে।’
