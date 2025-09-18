ইসলামি বইমেলায় উবাইদুল্লাহ অনূদিত ৩ বই

ইসলামি বইমেলায় উবাইদুল্লাহ অনূদিত ৩ বই
সিরাতুন্নবি (সা.) উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পূর্ব চত্বরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামি বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ অনূদিত ৩টি বই।
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর সিরাত গবেষণা ‘নবীজির শিক্ষানীতি’ প্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী। প্রচ্ছদ করেছেন তাইফ আদনান। ২৫০ পৃষ্ঠার বইটির মুদ্রিত মূল্য ৪০০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে ৬৭-৬৮ নম্বর স্টলে।
শাইখ আবু তালহার মোটিভেশনাল বই ‘মুসলিম নারীদের দিনরাত’ প্রকাশ করেছে পথিক প্রকাশন। প্রচ্ছদ করেছেন আবুল ফাতাহ মুন্না। ১৬০ পৃষ্ঠার বইটির মুদ্রিত মূল্য ৩২০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে ১৫২-১৫৩ নম্বর স্টলে।
মাওলানা সারফরাজ খান সফদারের সুন্নত ও বিদআত বিষয়ক বই ‘রাহে সুন্নাত’ প্রকাশ করেছে ইত্তিহাদ পাবলিকেশন। প্রচ্ছদ করেছেন মুহারেব মুহাম্মাদ। ২৬৪ পৃষ্ঠার বইটির মুদ্রিত মূল্য ৪৮০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে ৭৩ নম্বর স্টলে।
সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহর অবাধ বিচরণ। বাংলার পাশাপাশি লিখছেন আরবি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায়। দেশের জাতীয় দৈনিক ছাড়াও ভারত, পাকিস্তানের বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষার জাতীয় দৈনিকে রাখছেন মেধার স্বাক্ষর।
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান লেকচার পাবলিকেশন্সের ধর্মীয় প্রকল্প ‘আজহান পাবলিকেশন্স’র কোরআন ও ধর্মীয় সৃজনশীলের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত। তার রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ত্রিশেরও বেশি।
