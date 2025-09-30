  2. একুশে বইমেলা

৬ বছরে ১৩ হাজার বই উপহার দিয়েছে চর্যাপদ একাডেমি

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ বছরে ১৩ হাজার বই উপহার দিয়েছে চর্যাপদ একাডেমি

‌‘৬ বছরে প্রায় ১৩ হাজারের কাছাকাছি বই উপহার দিয়েছে চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি।’ এমনই দাবি করেছেন চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির মহাপরিচালক অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি। সেপ্টেম্বর মাসকে পঞ্চম বই উপহার মাস ঘোষণা করেছিল চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি। বই উপহার মাসের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ দাবি করেন।

‘ছড়িয়ে দিতে বই, পথের মানুষ হই’ স্লোগানে ২৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এরপর মাসজুড়ে চলে কর্মসূচি। পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও যানবাহনে উপহার দেওয়া হয় বই। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের হাতে বিনা মূল্যে তুলে দেওয়া হয় বই। টানা ২৯ দিন চলে এ কর্মসূচি। দুর্গাপূজার কারণে নির্ধারিত সময়ের ২ দিন আগেই কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় চাঁদপুরের উদয়ন কঁচিকাচার মেলা হল রুমে বই উপহার মাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন চর্যাপদ একাডেমির মহাপরিচালক অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি। আয়েশা আক্তার রুপার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আইনজীবী ও সমাজসেবক রোটারিয়ান শরীফ মাহমুদ ফেরদাউস শাহীন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন উদয়ন কঁচিকাচার মেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একাডমির সহ-সভাপতি শিউলী মজুমদার, পর্যবেক্ষক ও ন্যায়পাল দিলীপ ঘোষ, নির্বাহী পরিচালক আইরিন সুলতানা লিমা, স্বজন সারথি মিজানুর রহমান স্বপন, উপপরিচালক জান্নাতুল ফেরদাউস সুপ্ত, তথ্য পরিচালক জান্নাতুল মাওয়া, প্রচার ও প্রকাশনা পরিচালক নাজমুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ আলম, দৈনিক মুক্তির লড়াইয়ের জেলা প্রতিনিধি মাইনুদ্দিন জীবন।

আরও পড়ুন
কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সারাহ দিবার ‘আমি কি সুন্দর’ বইয়ের আত্মপ্রকাশ 
অহ নওরোজের ‘সান্ধ্যসনেটসমূহ’ কাব্যগ্রন্থের পাঠ-উন্মোচন 

বই উপহার মাসের আহ্বায়ক রফিকুজ্জামান রণি বলেন, ‘বই উপহার মাসে প্রায় ১ হাজার বই উপহার দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এ বছর টার্গেটের তুলনায় কিছুটা কম বই উপহার দিতে পেরেছি। তবে সব জটিলতার মধ্যেও কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। একদিনের জন্যও পিছু হটেননি একাডেমির সদস্যরা। ৬ বছরে প্রায় ১৩ হাজারের কাছাকাছি বই উপহার দিয়েছে চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি।’

সভাপ্রধান আয়েশা আক্তার রুপা বলেন, ‘মানুষকে বইমুখী করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি মাদক ও বাল্যবিবাহ রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে এমন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বই পাঠের মাধ্যমে সমাজের মানুষ সচেতন হলে বৈষম্যমুক্ত দেশ উপহার পাবো আমরা।’

অনুষ্ঠানে উদয়ন সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অঞ্জনা সাহা ও মিতু সাহার তত্ত্বাবধানে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন একঝাঁক উদীয়মান শিল্পী। বাঁশি বাজান বেলাল শেখ।

২০১৯ সাল থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বই উপহার কর্মসূচি পালন করে আসছে চর্যাপদ একাডেমি। ২০২১ সাল থেকে টানা ৫ম বারের মতো বই উপহার মাস পালন করেছে। এর মধ্যে একটি ‘বই উপহার মেলা’ও করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘বই কখনও হয় না পর, বইয়ের সঙ্গে বাঁধব ঘর।’

এসইউ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অমর একুশে বইমেলা স্থগিত

অমর একুশে বইমেলা স্থগিত

ব্রেকিং-নিউজ
‘রিবিল্ডিং বাংলাদেশ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

‘রিবিল্ডিং বাংলাদেশ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বই
চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির ৫ম বই উপহার মাস ঘোষণা

চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির ৫ম বই উপহার মাস ঘোষণা

বই