বই আলোচনা
বালিকারাশি: জীবনের নানাবিধ গল্প
উম্মে হাবিবা কনা
কথাশিল্পী মাহফুজ ফারুকের আটচল্লিশ পেজের পকেট সাইজের একটি গল্পগ্রন্থ ‘বালিকারাশি’। যেটি কি না আমার পুরো দেড় মাসের রিডিং ব্লক কাটিয়ে দিয়েছে। বহু হাত বদলের পর অবশেষে বইটি হাতে পৌঁছায় কয়েকদিন আগে। তার পরদিন থেকে পড়া শুরু করি। বইটি পড়া শুরু করতেই ভালো লাগা বাড়তে থাকে। ম্যাজিকের মতো মানসিক চাপ কমতে থাকে।
মাহফুজ ফারুকের বইটিতে আছে ৭টি ছোটগল্প। শেষ হয়েও হয় না শেষ। আপনার তৃপ্তির ঢেঁকুড় উঠবে বইটি পাঠ করলে। বইয়ের ‘চোখ ছুঁতে চায় অন্যকিছু’ একজন প্রেমিকের অসমাপ্ত প্রেমের গল্প। পরিশেষে সবটা গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে জীবনের বারোটা বাজায়। ‘তিনটি একক কান্না’ গল্পে শুরুতেই বৃষ্টির কান্না দেখতে পাই। মাঘ মাসের অঝোর বৃষ্টি যেন বর্ষাকেও হার মানায়। হিরণের মনে হয় পুরো আকাশ দাপিয়ে দিহিই যেন কাঁদছে।
‘একটা কবিতা শুনতে গিয়ে’ গল্পটি একজন লেখকের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালানো আর সেই লেখাকে ব্যবহার করে প্রেম থেকে বিয়ে! লেখক ডুবে যান হতাশার সাগরে। ‘আফটার সেফেন পেগ’ তিন পেজের রম্যগল্প। বউ চায় তার নামেই শুধু কবিতা লিখুক তার লেখক স্বামী। কিন্তু তার লেখায় ফিরে আসে তার এক্স গার্লফ্রেন্ড, ফেসবুক ফ্রেন্ডসহ নানান নারীর কথা।
‘চিন্তাগুলো অদ্ভুতুড়ে’ গল্পে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শব্দ বিড়ম্বনা থেকে হাসিতে ফেটে পড়ে বন্ধুরা। এ ছাড়া লোকমুখে শব্দ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটে, সেটি ফুটে উঠছে গল্পটিতে। ‘সেদিনই প্রথম দেখা’ গল্পে পুরাতন প্রেমিকার সাথে দেখা আর পুরাতন স্মৃতিতে ভেসে যায় এক যুবক। তারপর মেসেঞ্জারে কথোপকথন। প্রেমিকা জানায় সে আসলে ভালো নেই।
‘বালিকারাশি’ বইটির নামগল্প! প্রচলিত ১২টি রাশির বাইরের রাশি হচ্ছে বালিকারাশি। এ রাশির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা কখনো কোনো বালিকাকে অর্থাৎ কোনো নারীকে কষ্ট দিতে পারে না। বরং সাহায্য করে থাকে। ছমিরন ভাবে তার স্বামী, শাশুড়ি, ছেলে, ছেলের বউ সবাই যদি বালিকারাশির মানুষ হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।
বইয়ের প্রচ্ছদ ও নামকরণ যথার্থ মনে হয়েছে। বানান ভুল নেই বললেই চলে। লেখনী ও রচনাশৈলী চমৎকার। আশা করি বইটি পাঠকের ভালো লাগবে। আমি বইটির বহুল পাঠ ও প্রচার কামনা করছি।
বইয়ের নাম: বালিকারাশি
লেখক: মাহফুজ ফারুক
প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ
প্রকাশনী: দাঁড়িকমা প্রকাশনী
প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২৩
মূল্য: ১৭০ টাকা।
