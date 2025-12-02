  2. একুশে বইমেলা

আসছে সাকিব মৃধার ‘আত্মহত্যার আত্মকথা’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তরুণ কবি সাকিব মৃধার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‌‘আত্মহত্যার আত্মকথা’। বইটি প্রকাশ করছে বইমই প্রকাশনী। প্রচ্ছদ করেছেন শাকিল মৃধা। মূল্য রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা।

বইটি সম্পর্কে কবি বলেন, ‘একজন লেখক হিসেবে এই বই নিয়ে আমি আসলে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত নই বরং অবশ্য আমার লেখা কোনো বই আজ অবধি আমাকে উচ্ছ্বসিত করতে পারেনি। কারণ আমি জানি, আমার লেখা প্রতিটি লাইন আমার মস্তিষ্কের বিষাক্ত রক্ত দিয়ে রাঙানো। আমার বইয়ের প্রতিটি পাতা আমার রুহের বীভৎস আর্তচিৎকারে পরিপূর্ণ।’

সাকিব মৃধা বলেন, ‘আত্মহত্যার আত্মকথা কোনো বই নয়, এটি আসলে মানসিক ধ্বংসস্তূপের ওপর টেনে আনা একটা দীর্ঘ শোকলিপি। যেখানে মানুষ নিজের রুহকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে দেখে। অনুভব করে নিজের অস্তিত্বের বিষাক্ত ক্ষয়। এখানে কোনো আশা নেই, কোন আলো নেই। আছে শুধু এক ধরনের অদৃশ্য ক্লান্তিকর টেনে নেওয়া অন্ধকার। যে অন্ধকারে সব হারানো মানুষ ডুবে থাকে।’

সাকিব মৃধার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অধরা প্রাপ্তি’ প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের বইমেলায়। এর আগে প্রায় ৩০টি যৌথ কাব্যগ্রন্থ এবং ৫টি যৌথ গল্পগ্রস্থ প্রকাশিত হয় ২০২১ এবং ২০২২ সালের বইমেলায়। তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘আমি একলা হতে চাই’ প্রকাশিত হয় ২০২৫ সালের অমর একুশে বইমেলায়।

এসইউ

