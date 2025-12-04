প্রকাশিত হলো নূরে আলমের ‘দাসত্বের অন্য নাম জীবন’
কবি ও সাহিত্য সংগঠক ম. নূরে আলম পাটওয়ারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দাসত্বের অন্য নাম জীবন’ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে আনন প্রকাশন লিমিটেড।
প্রকাশক স.ম. শামসুল আলম জানান, ৪৮ পৃষ্ঠার বইটিতে মোট ৩৮টি কবিতা আছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবির প্রয়াত পিতা মো. আবিদ আলী পাটওয়ারীকে। প্রচ্ছদ করেছেন মনিরুজ্জামান পলাশ। মূল্য ২০০ টাকা। রকমারি বা আনন প্রকাশনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন।
ম. নূরে আলম পাটওয়ারীর জন্ম চাঁদপুর শহরের বিষ্ণুদীতে। শিক্ষাজীবনে তিনি বাংলা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, বিএড (প্রফেশনাল), এমএড (গবেষণা) ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশায় শিক্ষক।
তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত আছেন। সাহিত্য সংগঠক হিসেবেও পরিচিতি আছে। তিনি চাঁদপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, চাঁদপুর লেখক পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাহিত্য একাডেমি চাঁদপুরের সাধারণ সদস্য।
সম্পাদনা করেন ছোটকাগজ উপমা, সময়ের ডাক এবং আঙন। তিনি দৈনিক শপথের সাহিত্য সম্পাদক। এ ছাড়া চাঁদপুরজমিন, চাঁদপুর দর্পণ, দৈনিক চাঁদপুরের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ ‘সাহিত্যকণ্ঠ লেখক সম্মাননা-২০০৫’, ‘ছায়াবাণী কৃতী লেখক সম্মাননা-২০১৬’, ‘চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার-২০১৯’ লাভ করেন।
