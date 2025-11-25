পাওয়া যাচ্ছে ইব্রাহীম নিরবের কাব্যগ্রন্থ ‘ভয়তন্ত্র’

পাওয়া যাচ্ছে ইব্রাহীম নিরবের কাব্যগ্রন্থ ‘ভয়তন্ত্র’
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ৭১টি কবিতা নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ইব্রাহীম নিরবের কাব্যগ্রন্থ ‘ভয়তন্ত্র’ প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেছে বইমই প্রকাশনী। এটি তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ২০২৩ সালের বইমেলায় ‘দ্য বাস্টার্ড উন্নয়ন’ নামে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
কবি ইব্রাহীম নিরব বলেন, ‘৮০ পৃষ্ঠার বইটিতে রয়েছে ৭১টি কবিতা। কবিতাগুলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নির্যাতনের পর পুলিশের হাতে গুম পরবর্তী গ্রেফতার হয়ে জেলবন্দি থাকাকালীন লেখা। স্বৈরাচারী শাসকের অপকর্ম, দুর্নীতি, দেশ, গ্রাম, স্বাধীনতা, উন্নয়ন, প্রতিবাদ, সংস্কার, অধিকার, প্রেম, বিরহ, ধর্ম, পথশিশু, মধ্যবিত্ত, নারীর অস্তিত্ব সংকট, কাগজ, ফিলিস্তিন বিষয়ে কবিতাগুলো লেখা হয়।’
তিনি বলেন, ‘অনেকগুলো কবিতায় কিছু কিছু ‘পরিণত’ শব্দের ব্যবহার আছে। তবে বেশিরভাগ শব্দ স্বৈরাচার শাসকের অপকর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে ও প্রতিবাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্ত এরকম শব্দ বা কিছু কঠিন সত্য সরাসরি বইয়ে লেখার কারণে মনে করি বইটি বিশেষভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য।’
এই কবি বলেন, ‘কবিতাগুলো হাইপার রিয়েলেস্টিক ও সুররিয়ালিজম ধারায় প্রকৃতি-প্রেম-বিরহের স্বাদ, পাশাপাশি দুর্নীতি-অন্যায় ও ধর্ম নিয়ে লেখা। পাশাপাশি প্রেম-প্রতিবাদ-ধর্মের মিশেলে নতুন ফিউশন রয়েছে। এসব আঁকাবাঁকা শব্দগুলোকে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এগুলো কবিতা হতে পেরেছে কি না তার বিচার পাঠকরাই করবেন।’
বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রচ্ছদশিল্পী পরাগ ওয়াহিদ। পৃষ্ঠাবিন্যাস করেছেন রওনাকুর রহমান। ৩০০ টাকার বইটি বর্তমানে ২৫ শতাংশ ছাড়ে রকমারিসহ বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে বিক্রি হচ্ছে।
