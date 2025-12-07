বিয়ে ভাঙার ঘোষণা স্মৃতি-পলাশের

বিয়ে ভাঙার ঘোষণা স্মৃতি-পলাশের
অবশেষে ভেঙে গেলো স্মৃতি মান্ধানা ও বলিউড সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে। বিশ্বজয়ী এই ক্রিকেটার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্পর্কের ইতি টানার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একইভাবে পলাশও বিয়ে ভাঙার খবর জানিয়ে দেন, পাশাপাশি ‘ভুয়ো খবর’ ছড়ানোকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেন।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পলাশ লেখেন, ‘আমি জীবনে এগিয়ে যেতে চাই। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে সরে আসছি। আমার জীবনের সবচেয়ে পবিত্র বিষয় নিয়ে যেভাবে ভুয়া গুজব ছড়ানো হয়েছে, তা আমাকে গভীরভাবে কষ্ট দিয়েছে। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। তবু আমি বিশ্বাস রেখেছি- সমাজ একদিন মিথ্যা, ঝালমুড়ির মতো গল্প নিয়ে চর্চা করা থামাবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই ধরনের কথাবার্তা বহু মানুষের জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যারা আমার নামে মিথ্যে গল্প ছড়িয়ে চরিত্রহনন করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার দল ব্যবস্থা নেবে।’ তবে বিয়ে কেন ভাঙল, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।
অন্যদিকে স্মৃতি শুধু বিয়ের ভাঙন নিশ্চিত করলেও সম্পর্কের কারণ বা বিশদ বিষয়ে কিছু জানাননি।
২৩ নভেম্বর বিয়ের কথা ছিল স্মৃতি ও পলাশের। বিয়ের আগের সব প্রস্তুতি, এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা। দ্রুত বিয়ে স্থগিত করা হয়। পলাশও পরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।
তবে এরপর থেকেই নেটমাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে নানা দাবি- বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীনই নাকি এক কোরিওগ্রাফারের সঙ্গে পলাশকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে। আরও ফাঁস হয় অন্য এক নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ চ্যাট। নেটিজেনদের ধারণা, এসব কারণেই সম্পর্ক ভেঙেছেন স্মৃতি। যদিও এ বিষয়ে মুখ খোলেননি এই ক্রিকেটার।
বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি, তবে স্মৃতি-পলাশ দুজনই আপাতত নিজেদের মতো নতুন করে জীবন গড়ার পথে হাঁটতে চাইছেন।
