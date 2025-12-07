নায়িকা ময়ূরীকে নিয়ে তার মেয়ের স্ট্যাটাস ভাইরাল

নায়িকা ময়ূরীকে নিয়ে তার মেয়ের স্ট্যাটাস ভাইরাল
ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়ের আলোচিত চিত্রনায়িকা ময়ূরী। তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানেই ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ও সংসার নিয়ে দিন কাটছে তার। গত ৬ ডিসেম্বর ছিল এই নায়িকার জন্মদিন। দিনটি উপলক্ষে অনেকে তাকে শুভেচ্ছা জানালেও সবচেয়ে নজর কাড়ে ময়ূরীর মেয়ে মাইমুনা খানম সায়বার আবেগঘন স্ট্যাটাস। সেটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাইমুনা লিখেছেন, ‘আজ তোমার বিশেষ দিন। আর আমি তোমাকে আমার হৃদয় থেকে কিছু বলতে চাই। তুমি শুধু আমার মা নও; তুমি সেই মানুষ, যে ভালো-খারাপ প্রতিটি মুহূর্তে আমার পাশে থেকেছ। তুমি আমাকে শিখিয়েছ কীভাবে শক্ত থাকতে হয়, কীভাবে সদয় হতে হয়, আর জীবন কঠিন হলেও কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়।’
আরও পড়ুন
চিড়িয়াখানা বন্ধ হোক: আরশ খান
মেহেদিরাঙা হাতের ছবির রহস্য দূর করলেন কনা
মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরও লেখেন, ‘আমি সবসময় প্রকাশ করতে পারি না, কিন্তু তুমি যা করো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ছোট ছোট ত্যাগ, যত্ন, ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা… তুমি আমাকে গড়ে তুলেছ, আর প্রতিদিন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।’
স্ট্যাটাসের শেষ অংশে মাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় মাইমুনার কথাগুলো। তিনি লেখেন, ‘আমি আশা করি তোমার এই জন্মদিন তোমার কাছে সেই সুখ নিয়ে আসবে যা তুমি সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও। আজ এবং সর্বদা তুমি সেরাটার যোগ্য। আমার আম্মু হওয়ায় ধন্যবাদ। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।’
মেয়ের এই আবেগময় বার্তাটি ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার হচ্ছে, প্রশংসা পাচ্ছে নায়িকার ভক্ত-অনুরাগীদের কাছেও।
এলআইএ