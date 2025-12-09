  2. বিনোদন

নচিকেতাকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতের কোচবিহার সফর শেষে সোজা হাসপাতালে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ভর্তি আছেন গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী। কয়েক দিন আগে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, তার হৃদপিণ্ডে ব্লকেজ রয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে শনিবার (৬ ডিসেম্বর) জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার করে দুটি স্টেন্ট বসানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নচিকেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে শিল্পীর অবস্থা স্থিতিশীল।

নচিকেতার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্ক। কয়েক মাস আগেই দুর্গাপূজার এক অনুষ্ঠানে শিল্পীকে ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া ও নিজের শরীরের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছিল তাকে। এবারও অস্ত্রোপচারের পর খোঁজ নিতে দ্বিধা করেননি মুখ্যমন্ত্রী।

জীবনমুখী গানের শিল্পী হিসেবে নচিকেতার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। ‘নীলাঞ্জনা’, ‘অনির্বাণ’, ‘ডাক্তার’, ‘বৃদ্ধাশ্রম’র মতো গান এখনো সমানভাবে শ্রোতাপ্রিয়। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক দুর্বলতাও বাড়ছে, যা আগে থেকেই নজরে এসেছে মমতার।

শীতের মৌসুম হওয়ায় একের পর এক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন নচিকেতা। বিশ্রামের সুযোগ খুব একটা মেলেনি। এ অবস্থায় নিয়মিত চেকআপ করতে পার্ক সার্কাসের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গেলে কিছু সমস্যার সূত্র মিলতেই করা হয় অতিরিক্ত পরীক্ষা। রিপোর্টে হৃদপিণ্ডে ব্লকেজ ধরা পড়ে। এরপরই চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং শনিবার তার বুকে দুটি স্টেন্ট বসানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে-শিল্পীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল, চিকিৎসা চলছে।

