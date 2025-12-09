মা হওয়ার ৫ মাস পর প্রকাশ্যে কিয়ারা, মুগ্ধ হলেন ভক্তরা

মা হওয়ার ৫ মাস পর প্রকাশ্যে কিয়ারা, মুগ্ধ হলেন ভক্তরা
মেয়ের জন্মের পর প্রায় ৫ মাস পেরোলেও প্রকাশ্যে দেখা মেলেনি বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদবাণীর। মাতৃত্বের দায়িত্বে ব্যস্ত থাকায় এতদিন ছিলেন আড়ালে। অবশেষে প্রথমবার ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন তিনি। আর সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তোলপাড় নেটদুনিয়ায়। মা হওয়ার পরও তার চাবুক ফিগার দেখে অবাক অনুরাগীরা।
সোমবার পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা দেন কিয়ারা। শরীরে বেবি ফ্যাটের লেশমাত্র নেই। শর্ট ডেনিম ও ওয়ান-শোল্ডার ডেনিম টপে আগের মতোই স্টাইলিশ ও আবেদনময়ী লুকে ধরা দেন তিনি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাসিও ছুড়ে দেন অভিনেত্রী। পায়ে স্নিকার্স, চুলে পনিটেল-লুকে ছিল সহজাত স্টাইলের ছাপ।
গত মাসে মেয়ে সারায়াহর নাম ঘোষণা করেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা। ইনস্টাগ্রামে যৌথ পোস্টে জানান, হিব্রু ভাষা থেকে নেওয়া এই নামের অর্থ রাজকন্যা বা সম্ভ্রান্ত নারী। এদিন কিয়ারাকে দেখে পাপারাৎজিদের প্রশ্ন-সারায়াহ কেমন আছে? মাথা নেড়ে কিয়ারা জানান, মেয়ে খুব ভালো আছে।
তবে নেটিজেনদের নজর এড়ায়নি আরো কিছু বিষয়। কেউ অবাক তার দ্রুত ফিটনেস ফিরে পাওয়া নিয়ে, কেউ আবার দাবি করছেন-কিয়ারার দাঁতেও নাকি কিছু পরিবর্তন হয়েছে।
এখনো পর্যন্ত মেয়ের মুখ প্রকাশ করেননি সিদ্ধার্থ-কিয়ারা। গত মাসে সন্তানের ছোট্ট মোজা ঢাকা পায়ের একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন তারা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন কিয়ারা। এরপর ১৫ জুলাই কন্যাসন্তানের জন্মের কথা জানিয়ে তারা লিখেছিলেন- ‘আমাদের হৃদয় পূর্ণ, আমাদের পৃথিবী বদলে গেছে।’
এমএমএফ