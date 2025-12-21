  2. বিনোদন

ধর্মেন্দ্রর শেষ ভিডিও প্রকাশ্যে

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ধর্মেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

মৃত্যুর আগে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছিলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। কিন্তু কেন এমন কথা বলেছিলেন তিনি? শ্রীরাম রাঘবনের সিনেমা ‘ইক্কিস’র শুটিংয়ের শেষ দিনের একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিওতেই সহকর্মীদের উদ্দেশে ক্ষমা চাইতে শোনা যায় ধর্মেন্দ্রকে। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই ফের আবেগে ভেসেছেন তার অনুরাগীরা।

গত ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন ধর্মেন্দ্র। শেষবার তাকে বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি’ ও ‘তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া’ সিনেমায়। তার অভিনীত শেষ সিনেমা ‘ইক্কিস’ মুক্তি পাবে আগামী ১ জানুয়ারি।

সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ‘ইক্কিস’ সিনেমার শুটিং চলাকালীন পর্দার পেছনের কিছু মুহূর্ত। সেই ভিডিওতেই ধরা পড়েছে ধর্মেন্দ্রের শেষ দিনের কথা। সেখানে তিনি বলেন, “আমি এই ছবিতে কাজ করে খুব খুশি। কলাকুশলী থেকে শুরু করে পরিচালক শ্রীরামজি-সবাই খুব ভালো। ছবিটা খুব যত্ন করে বানানো হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান-দু’দেশের মানুষেরই এই ছবিটা দেখা উচিত।’

শুটিংয়ের শেষ দিনে কেক কাটতেও দেখা যায় অভিনেতাকে। শান্ত অথচ আবেগী কণ্ঠে তিনি বলেন, “আজ একটু মন খারাপ লাগছে। আজ শুটিং শেষ হচ্ছে।’ এরপরই সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি। যদি কোনো ভুল করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করে দিও।’

ধর্মেন্দ্রের এই কথাগুলিই আজ ভারী করে তুলছে অনুরাগীদের মন। শেষ ভিডিওতে তার এমন আবেগঘন বক্তব্য দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই চোখের জলের কথা স্বীকার করছেন।

