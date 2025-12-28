  2. বিনোদন

অভিনয় থেকে যে কারণে বিদায় নিলেন থালাপতি বিজয়

প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
অভিনয় থেকে যে কারণে বিদায় নিলেন থালাপতি বিজয়
থালাপতি বিজয়। ছবি: সংগৃহীত

টানা ৩৩ বছর ক্যামেরার সামনে কাটিয়েছেন তিনি। লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা আর ‘অ্যাকশন’-এই শব্দগুলোর মাঝেই বড় হয়ে ওঠা থালাপতি বিজয় এবার অভিনয় জীবনকে বিদায় জানালেন। মাত্র ৫১ বছর বয়সেই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনয় থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন তামিল সিনেমার এই সুপারস্টার। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘আনন্দবাজার’র সংবাদে এ তথ্য জানা গেছে।

শিশুশিল্পী হিসেবে মাত্র ১০ বছর বয়সে তামিল চলচ্চিত্র ‘ভেত্রি’-তে অভিনয়ের মাধ্যমে রুপালি পর্দায় পা রাখেন বিজয়। এরপর ১৮ বছর বয়সে ‘নালাইয়া থেরপু’ (১৯৯২) ছবির মাধ্যমে নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে একের পর এক জনপ্রিয় ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় এইচ. বিনোথ পরিচালিত ‘জানা নায়াগান’ ছবির গানমুক্তির অনুষ্ঠানে মঞ্চে দাঁড়িয়েই অবসরের ঘোষণা দেন থালাপতি বিজয়। এ কারণে ‘জানা নায়াগান’ই হতে যাচ্ছে তার অভিনীত শেষ সিনেমা। অনুষ্ঠানে গানের তালে কোমর দোলাতে দেখা যায় অভিনেতাকে।

অভিনয়জীবনের কথা স্মরণ করে বিজয় বলেন, গত ৩৩ বছরে তাকে নানা ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।
“ইতিবাচক ও নেতিবাচক-সব ধরনের সমালোচনার তির আমাকে বিঁধেছে। তবে ভক্তদের অকুণ্ঠ ভালোবাসাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের মুখ চেয়েই এতগুলো বছর কাজ করেছি”- বলেন তিনি।

এরই মধ্যে রাজনীতিতে পা রেখেছেন থালাপতি বিজয়। জানা গেছে, অভিনয় ছাড়ার পর পুরোপুরি রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে চান তিনি। ভক্তদের উদ্দেশে অভিনেতা-রাজনীতিবিদের বার্তা,“অনুরাগীরা ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ। তাই আগামী ৩৩ বছর তাদের জন্য কাজ করতে চাই। রাজনীতিবিদ হিসেবেই জীবনের বাকি সময় কাটাতে চাই। ভক্তদের প্রতি আমার যে ঋণ, তা শোধ করতেই এই পথ বেছে নিয়েছি।”

