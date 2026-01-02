নতুন বছরে বলিউড কাঁপাতে আসছে বিশাল বাজেটের সিনেমা
২০২৬ সাল বলিউড সিনেমার জন্য হতে যাচ্ছে অন্যতম ব্যস্ত ও ব্যয়বহুল বছর। একের পর এক বড় তারকা ও বিশাল বাজেটের সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। রণবীর কাপুর, সানি দেওল, শাহরুখ খান ও সালমান খানের নতুন সিনেমাগুলো নিয়ে এরই মধ্যে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। তবে প্রশ্ন উঠছে-এত বিপুল বাজেটের সিনেমাগুলো বক্স অফিসে সেই খরচ তুলতে পারবে তো?
সানি দেওলের বহুল আলোচিত সিনেমা ‘বর্ডার ২’ মুক্তি পাবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। সম্প্রতি প্রকাশিত টিজারে দেখা গেছে বরুণ ধাওয়ান, আহান পান্ডে ও দিলজিৎ দোসাঞ্জকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। প্রায় ১৫০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত এই সিনেমাটি বাণিজ্যিকভাবে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।
অন্যদিকে ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর অভিনীত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ মুক্তি পাবে ১৪ আগস্ট। সঞ্জয় লীলা বানশালির পরিচালনায় নির্মিত এই ত্রিকোণ প্রেমের গল্পের সিনেমার বাজেট প্রায় ২০০ কোটি রুপি।
শাহরুখ খানকে দেখা যাবে অ্যাকশনধর্মী সিনেমা ‘কিং’-এ। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন তার মেয়ে সুহানা খান। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সিনেমাটির বাজেট ৩০০ কোটিরও বেশি। দীপাবলিতে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী অভিনীত ‘রামায়ণ’ কে ধরা হচ্ছে সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বলিউড প্রজেক্ট। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, দুই পর্ব মিলিয়ে নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি রুপি। যদিও প্রযোজকের দাবি, পুরো প্রজেক্টে মোট খরচ হতে পারে প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি।
এরই মধ্যে প্রথম পর্বে ৫০০ কোটির বেশি আয় করা ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়েও প্রত্যাশা তুঙ্গে। দ্বিতীয় পর্বের সম্ভাব্য বাজেট ধরা হচ্ছে ২০০ থেকে ২৫০ কোটি রুপি।
এ ছাড়া কেজিএফ খ্যাত তারকা যশের নতুন সিনেমা ‘টক্সিক’ মুক্তি পাবে ঈদে। প্রায় ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের এই সিনেমাটি একই সময়ে ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে।
আরও পড়ুন:
হাজার কোটি টাকা আয় করেও লোকসানে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
কাকে বিয়ে করছেন পাকিস্তানের ক্রাশ হানিয়া আমির, ছড়ালো গুঞ্জন
সালমান খানের ‘ব্যাটেল অব গলওয়ান’ নির্মিত হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি রুপি বাজেটে। আগের কয়েকটি সিনেমার বক্স অফিস ফল আশানুরূপ না হলেও, এই ছবির মাধ্যমে আবারও দর্শক মাতাতে পারবেন কি না-সেদিকেই তাকিয়ে আছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
সব মিলিয়ে ২০২৬ সালে বলিউডে মুক্তি পেতে যাওয়া এই বিশাল বাজেটের সিনেমাগুলো আদৌ বক্স অফিসে সফল হবে কি না, তা এখনই বড় আলোচনার বিষয়।
এমএমএফ/জেআইএম