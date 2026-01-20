অনুরাগীর ফোন কেড়ে নিলেন শাহরুখ? সৌদি আরবের ভিডিওটি ঘিরে বিতর্ক

অনুরাগীর ফোন কেড়ে নিলেন শাহরুখ? সৌদি আরবের ভিডিওটি ঘিরে বিতর্ক
তিনি বলিউডের ‘কিং খান’। ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তার দেশের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিনিধি শাহরুখ খান। তার এক ঝলক পেতে মুম্বাইয়ের ‘মান্নাত’র সামনে ভিড় জমান অসংখ্য অনুরাগী। সাধারণত ভক্তদের প্রতি তার ব্যবহার ও সৌজন্য নিয়েই প্রশংসা শোনা যায়। তবে এবার সেই শাহরুখ খানকে ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, মঞ্চে এক অনুরাগী শাহরুখ খানের সঙ্গে সেলফি তুলতে এগিয়ে এলে অভিনেতা তার হাত থেকে ফোন কেড়ে নেন। এই দৃশ্য ঘিরেই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে জোর আলোচনা-তবে কি মেজাজ হারিয়েছেন কিং খান?
ঘটনাটি ঘটেছে সৌদি আরবের রিয়াধে অনুষ্ঠিত ‘জয় অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ অনুষ্ঠানে। রাজকীয় এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের তারকারা-মিলি ববি ব্রাউন, কেটি পেরি থেকে শুরু করে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে শাহরুখ খান। অনুষ্ঠান চলাকালীন এক অতি-উৎসাহী অনুরাগী অনুমতি না নিয়েই মঞ্চে উঠে এসে শাহরুখের পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলার চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই শান্ত কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে ওই ব্যক্তির হাত থেকে ফোনটি নিয়ে নেন অভিনেতা।
ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে। একাংশের মতে, একজন অনুরাগী শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকেই সেলফি তুলতে চেয়েছিলেন। সেখানে ফোন কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে অশোভন লেগেছে। কেউ কেউ শাহরুখের আচরণকে ‘উদ্ধত’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন।
তবে শাহরুখ-ভক্তদের পাল্টা যুক্তি, সেলিব্রিটি মানেই কারও ব্যক্তিগত পরিসর নেই- এমনটা ভাবা ঠিক নয়। অনুমতি ছাড়া এত কাছে এসে ফোন তোলা শালীনতার মধ্যে পড়ে না বলেই মনে করছেন তারা। পাশাপাশি বড় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত ফোন দিয়ে সেলফি তোলা অনেক সময়ই নিয়মবিরুদ্ধ- শাহরুখ কেবল সেই নিয়ম মেনেছেন বলেও দাবি অনেকে।
আবার কেউ কেউ মনে করছেন, পুরো ঘটনাটিই হয়তো মজার ছলেই ঘটেছে। কারণ ভিডিওতে ফোন নেওয়ার সময় শাহরুখের মুখে ছিল পরিচিত হাসি। এমনকি তিনি নিজেই ছবি তুলবেন কি না- তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে নেটপাড়ায়।
আরও পড়ুন:
দেবমাল্যের সঙ্গে মধুমিতার বাগদান, বিয়ে কবে
বিয়ের প্রস্তুতিতে বিজয়-রাশমিকা, কখন-কোথায় হবে আয়োজন
বলিউডের কিং খানের ক্ষেত্রে ছোট ঘটনাও যে মুহূর্তে বড় আলোচনায় রূপ নেয়, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। ফোন কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি নিছক রসিকতা নাকি নিরাপত্তা ও শালীনতার প্রশ্ন- তা নিয়ে বিতর্ক চললেও, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে আজও শাহরুখ খানই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
এমএমএফ