প্রথমবার বাংলাদেশি সিনেমায় কবীর সুমনের গান, গাইবেন আসিফ

প্রথমবার বাংলাদেশি সিনেমায় কবীর সুমনের গান, গাইবেন আসিফ
প্রথমবারের মতো ঢাকার সিনেমায় পাওয়া যাবে কবীর সুমনের গান। বাংলাদেশে কবীর সুমনের ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বহুবার ঢাকায় এসে সংগীতানুষ্ঠানে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। তবে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি সিনেমার জন্য গান লিখলেন ও সুর করলেন কবীর সুমন। নির্মিতব্য ‘ঝামেলা’ সিনেমার মাধ্যমে ঢাকাই চলচ্চিত্রে তার অভিষেক হচ্ছে। গানটি গাইবেন আসিফ আকবর।
জানা গেছে, পারিবারিক গল্পনির্ভর ‘ঝামেলা’ সিনেমায় মোট ছয়টি গান থাকছে। এর মধ্যে তিনটি কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা। গানগুলোর সংগীত পরিচালনা করেছেন উজ্জল সিনহা ও আজমির বাবু। সবগুলো গানেই কণ্ঠ দিয়েছেন আসিফ আকবর। আর প্রতিটি গানই হবে একক পরিবেশনা।
কবীর সুমনের সঙ্গে আসিফ আকবরের সংগীতজুটি নতুন নয়। ছোটবেলা থেকেই সুমনের গানের ভক্ত আসিফ। সেই মুগ্ধতা থেকেই একসময় কবীর সুমনের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। যোগাযোগের পর সুমনেরও ভালো লাগে আসিফের গায়কি।
তারপর কবীর সুমনের কথা ও সুরে আসিফের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে ‘সিরিয়ার ছেলে’, ‘পরোয়া করি না’, ‘আমার একার নয়’, ‘একুশে ফেব্রুয়ারির ডাক’, ‘এই আকবর ঐ সুমন’, ‘লুকোনো মানিক’, ‘সুন্দরকেই মানি’, ‘এখনো সেই আসিফ আমি’ শিরোনামের গানগুলো। এবার সেই যুগলবন্দী জায়গা করে নিচ্ছেন সিনেমার পর্দায়।
দিয়া প্রোডাকশনসের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটির প্রযোজনা করছেন দিয়া রইস। পরিচালনা করছেন ইয়ামিন ইলান। ছবিতে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, শ্যামল মাওলা, তানজিকা আমিন, নওশাবা আহমেদ, রাশেদ মামুন অপুসহ একঝাঁক অভিনয়শিল্পী।
নির্মাতা ইয়ামিন ইলান জানান, এটি একটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও পারিবারিক গল্পের বাংলাদেশি সিনেমা। এরই মধ্যে ঢাকা ও গাজীপুরে দুই লটের শুটিং শেষ হয়েছে। চলতি বছরের কোনো এক ঈদে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।
