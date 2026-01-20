হিমালয়ে মাইনাস ৮ ডিগ্রিতে কী করলেন সুনেরাহ-রেহান?

হিমালয়ে মাইনাস ৮ ডিগ্রিতে কী করলেন সুনেরাহ-রেহান?
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ৭৬০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত নেপালের মুস্তাং জেলার জমসম শহর। কালী গান্ধাকী নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহর পরিচিত তুষারপাতপ্রবণ নগর হিসেবে। চারপাশে তুষারে ঢাকা পাহাড়, নীল আকাশ আর শীতল বাতাস। সব মিলিয়ে জমসম যেন প্রকৃতির এক অপূর্ব ক্যানভাস। এখানে বলিউডের অনেক সিনেমার দৃশ্য ও গানের শুটিং হয়েছে।
সেই ছবির মতো সুন্দর শহরের লোকেশনেই মাইনাস ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নতুন একটি মিউজিক্যাল ফিল্মের শুটিং করলেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল ও অভিনেতা ফররুখ আহমেদ রেহান।
‘ও জান’ শিরোনামের এই মিউজিক্যাল ফিল্মে প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ ও রেহান। গত বছর কোনাল ও নিলয়ের কণ্ঠে প্রকাশিত আলোচিত গান ‘ময়না’র সফলতার পর একই টিম নতুন এই প্রজেক্টে কাজ করছে। এবারও গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কোনাল ও নিলয়।
গানটি লিখেছেন আসিফ ইকবাল। সুরে রয়েছে ঢাকার আভ্রাল সাহির ও কলকাতার লিংকনের যৌথ কাজ। সংগীতায়োজন করেছেন আভ্রাল সাহির। ভিডিওটি নির্মাণ করছেন তানিম রহমান অংশু।
গানচিল মিউজিকের কর্ণধার ও গীতিকার আসিফ ইকবাল জানান, ‘ও জান’ একটি পুরোপুরি রোমান্টিক গান। জেন-জি সময়ের প্রেমের গল্পকে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। কথা, সুর, কণ্ঠ ও দৃশ্যায়নের প্রতিটি স্তরে নতুনত্ব রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
নির্মাতা তানিম রহমান অংশু বলেন, ‘গানটির কথা ও সুর যেমন মন ছুঁয়ে যাবে, তেমনি দৃশ্যায়নও দর্শকের চোখে আরাম দেবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা এক নতুন অভিজ্ঞতা দিতে চাই। এই প্রজেক্টে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের যৌথ উদ্যোগে কাজ হয়েছে। ভারতের সিনেমাটোগ্রাফার ও কোরিওগ্রাফার, নেপালের লোকেশন ম্যানেজার এবং বাংলাদেশের পরিচালক ও কো-প্রডিউসার মিলিয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফল।’
শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সুনেরাহ বলেন, ‘নেপাল এমনিতেই অপার সুন্দর, আর জমসমের সৌন্দর্য যেন আলাদা করে মন ছুঁয়ে যায়। প্রতিটি লোকেশন মনে হয়েছে কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি। তবে এই সৌন্দর্যের আড়ালে ছিল কঠিন বাস্তবতা। মাইনাস ৮ ডিগ্রিতে শুটিং করা সহজ নয়। সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে কাজটি করতে পারাটা আজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। দর্শক শুধু গান নয়, পুরো ভিডিওটি সিনেমার মতো উপভোগ করবেন বলে বিশ্বাস করি।’
অভিনেতা ফররুখ আহমেদ রেহান বলেন, ‘গানটির কথার সঙ্গে দৃশ্যায়নের যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, তা সচরাচর মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায় না। শুটিংয়ের সময় প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে কষ্ট হয়েছে, তবে ফলটা সুন্দর হয়েছে। গানটি দেখলে দর্শক-শ্রোতারা নেপালের মনকাড়া সৌন্দর্যের সঙ্গে এক অন্যরকম প্রেমের অনুভূতিও পাবেন।’
আগামী ৩০ জানুয়ারি গানচিল মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে ‘ও জান’ শিরোনামের এই মিউজিক্যাল ফিল্ম।
