রীতার বিরুদ্ধে মামলায় আদালতের নির্দেশ, স্বস্তিতে কুমার শানু

রীতার বিরুদ্ধে মামলায় আদালতের নির্দেশ, স্বস্তিতে কুমার শানু
বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কুমার শানুকে ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। গত কয়েক মাস ধরে তার সাবেক স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্য একাধিক সাক্ষাৎকারে গায়ককে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে আসছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন, দাম্পত্য কলহ থেকে শুরু করে পরকীয়ার অভিযোগ- সব মিলিয়ে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয় বিনোদন অঙ্গনে।
রীতার অভিযোগের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে ৫০ কোটি রুপির মানহানির মামলা করেন কুমার শানু। যদিও পরে রীতা আদালতে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানান। অবশেষে এই মামলার রায় দিয়েছে আদালত।
আদালতে কুমার শানুর পক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, সাবেক স্ত্রীর বিভিন্ন মন্তব্য ও সাক্ষাৎকারের কারণে গায়কের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু সামাজিকভাবে নয়, আর্থিক ও মানসিকভাবেও তিনি ক্ষতির মুখে পড়েছেন বলে আদালতে উল্লেখ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, রীতা ভট্টাচার্য যেন ভবিষ্যতে কুমার শানুকে নিয়ে কোনো কুরুচিপূর্ণ বা মানহানিকর মন্তব্য না করেন। অর্থাৎ রায়ের মাধ্যমে গায়কের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে আদালত।
এর আগে একাধিক সাক্ষাৎকারে রীতা ভট্টাচার্য দাবি করেছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাকে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, সে সময় কুমার শানুর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। এসব অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নতুন করে আলোচনায় আসে গায়কের ব্যক্তিগত জীবন।
আরও পড়ুন:
কণ্ঠস্বর নিয়ে কটাক্ষ, প্রকাশ্যে আবেগে ভেঙে পড়লেন রানি
ঘরে বসে দেখা যাবে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
উল্লেখ্য, অভিনেত্রী কুনিকা সদানন্দও একসময় রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’-এ কুমার শানুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়।
তবে কুমার শানুর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশের পর আপাতত এই বিতর্কে আইনি দিক থেকে স্বস্তি মিলেছে গায়কের।
এমএমএফ