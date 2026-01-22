কণ্ঠস্বর নিয়ে কটাক্ষ, প্রকাশ্যে আবেগে ভেঙে পড়লেন রানি

কণ্ঠস্বর নিয়ে কটাক্ষ, প্রকাশ্যে আবেগে ভেঙে পড়লেন রানি
প্রকাশ্যে কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। বলিউডে প্রায় ৩ দশকের দীর্ঘ পথচলা তার। একের পর এক সফল সিনেমা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। সম্প্রতি তার আসন্ন সিনেমা ‘মর্দানি ৩’-এর ঝলক অনুরাগীদের মধ্যে বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে। তবে এই সাফল্যের আড়ালেও কর্মজীবনের শুরুতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়েছিল রানিকে-বিশেষ করে নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ে।
করণ জোহরের সঙ্গে এক কথোপকথনে সেই কঠিন সময়ের কথা মনে করে আবেগে ভেঙে পড়েন রানি। অভিনেত্রী জানান, আজ তার কণ্ঠস্বরের অনেক অনুরাগী থাকলেও শুরুতে বিষয়টি ছিল একেবারেই ভিন্ন। তখন প্রায়ই প্রশ্ন উঠত, সিনেমায় তার ডাবিং কি আদৌ তার নিজের কণ্ঠে হবে?
রানি জানান, করণ জোহরের প্রথম পরিচালিত ছবি ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’র সময় তার উপর প্রবল চাপ ছিল যেন তার কণ্ঠের নেপথ্যে অন্য কাউকে রাখা হয়। তবে সে সব উপেক্ষা করে কর্ণ জোহর দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নেন, ডাবিং হবে রানির কণ্ঠেই। সেই সিদ্ধান্তের কথা বলতে গিয়েই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। তখন স্নেহভরে রানির কপালে চুম্বন দেন করণ।
এই প্রসঙ্গে রানি আরও জানান, তার স্বামী আদিত্য চোপড়াও বরাবরই তার কণ্ঠস্বর পছন্দ করতেন। চোখের পানি মুছতে মুছতেই অভিনেত্রী বলেন, আদিত্য ও করণ এই দুজনের সমর্থনই তাকে নিজের কণ্ঠস্বরের উপর আস্থা রাখতে সাহায্য করেছে। করণও পাল্টা জানান, রানির কণ্ঠ তার বরাবরের পছন্দ।
কর্ণ জোহর স্মৃতিচারণ করে বলেন, এক প্রযোজক স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, সিনেমায় রানির কণ্ঠ বদলাতে হবে। কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি মানেননি। তাই করণকে নিজের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই মনে করেন রানি।
আবেগভরা কণ্ঠে রানি বলেন, ‘আজ আমরা বিষয়টা নিয়ে হাসি-মজা করি ঠিকই। কিন্তু তখন তুমি চাপে পড়ে অন্য সিদ্ধান্ত নিতেই পারতে। ওটা ছিল তোমার প্রথম ছবি। তবু তুমি নিজের মতামতে অনড় ছিলে। এই কারণেই তুমি করণ জোহর।’
এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রানির এই স্বীকারোক্তি আবারও মনে করিয়ে দেয়-সাফল্যের পথ কখনো সহজ হয় না, কিন্তু পাশে থাকা মানুষের সমর্থনই একজন শিল্পীকে নিজের জায়গায় পৌঁছে দেয়।
