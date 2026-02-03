রূপকথার মতো বিয়ের আয়োজন! উদয়পুরেই কি রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ে

রূপকথার মতো বিয়ের আয়োজন! উদয়পুরেই কি রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ে
দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় জুটি রাশমিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরকোন্ডাকে ঘিরে বিয়ের জল্পনা যেন থামছেই না। গোপনে বাগদান সেরেছেন- এমন গুঞ্জন অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে এখনো প্রকাশ্যে কিছুই স্বীকার করেননি তারা। তবে নতুন করে শোনা যাচ্ছে, রূপকথার মতো রাজকীয় আয়োজনে নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন এ তারকা জুটি।
প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বিয়ে হতে পারে তাদের। পরে সেই সংবাদকে ভুয়া বলে উড়িয়ে দেন রাশমিকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র। এখন জোর গুঞ্জন, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই নাকি চার হাত এক হতে পারে রাশমিকা ও বিজয়ের। আর বিয়ের ভেন্যু হিসেবে বারবার উঠে আসছে রাজস্থানের উদয়পুরের নাম।
সূত্রের দাবি, পিচোলা ঝিলের ধারে অবস্থিত ঐতিহাসিক সিটি প্যালেসেই নাকি বসতে পারে বিয়ের আসর। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো এই প্রাসাদ রাজপুত ঐতিহ্য ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাসাদ থেকে দেখা যায় পিচোলা হ্রদের অপূর্ব দৃশ্য। রাজকীয় ও ব্যক্তিগত বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য এই জায়গা দীর্ঘদিন ধরেই সেলিব্রিটিদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।
শোনা যাচ্ছে, পুরো আয়োজনই হবে খুবই ব্যক্তিগত পরিসরে। বিয়েতে সংবাদমাধ্যম বা পাপারাজ্জিদের প্রবেশাধিকার নাও থাকতে পারে। শুধুমাত্র দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই উপস্থিত থাকবেন অনুষ্ঠানে। সব কিছু নাকি গোপন রাখতেই চাইছেন রামিকা ও বিজয়।
তবে বিয়ের পর ভক্ত ও ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের জন্য আলাদা আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। জানা গেছে, হায়দরাবাদে একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রীতিভোজের আয়োজন করতে পারেন তারা। সেখানে দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগত থেকে শুরু করে বলিউডের বহু তারকার উপস্থিতি থাকতে পারে।
উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ‘গীত গোবিন্দম’ সিনেমার সেটে প্রথম আলাপ রাশমিকা ও বিজয়ের। পরে ‘ডিয়ার কমরেড’ সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ করার পর থেকেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়। গত বছরের ৩ অক্টোবর তারা গোপনে বাগদান সেরেছেন বলেও বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত সম্পর্ক বা বিয়ে- কোনো বিষয়েই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি এই তারকা জুটি।
