যে কারণে জামিলকে বিয়ে করতে চাননি মুনমুন

যে কারণে জামিলকে বিয়ে করতে চাননি মুনমুন
চলতি বছর বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন ‘মীরাক্কেল আক্কেল চ্যালেঞ্জার’খ্যাত ছোট পর্দার অভিনেতা জামিল হোসেন। তিনি বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী মুনমুন আহমেদ মুনকে। স্ত্রী মুনমুনের সঙ্গে একসঙ্গে জুটি বেঁধে বেশ কিছু নাটকে কাজ করেছেন জামিল। সেখান থেকেই দুজনের পরিচয়। সেই পরিচয় একটা সময় গড়ায় ভালো লাগা ও পরিণয়ে।
দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এই জুটি। যদিও প্রথমে বিয়েতে রাজি ছিলেন না মুনমুন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা প্রকাশ করেন তিনি। মুনমুন বলেন, ‘আম্মু আগে বলত যে নোয়াখালী-বরিশালের ছেলেদের কাছে আমাকে বিয়ে দেবে না। আমার তিন ভাই আছে, তাদের কাউকে সেসব অঞ্চলে বিয়েও করাবে না। তাই জামিলকে নিয়ে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলাম।’
মুনমুনের কথায়, ‘নোয়াখালীতে গিয়ে বিয়ে হয়েছে আমাদের। আমি তো এ বিয়েতে রাজি ছিলাম না, পরে আব্বু-আম্মু সবাই আগে আমাকে রাজি করিয়েছে। জামিল ভালো ছেলে, রাজি হও। কেন বিয়ে করবে না!’
সব এলাকাতেই ভালোমন্দ মানুষ থাকে জানিয়ে মুনমুন বলেন, ‘আমি যে নোয়াখালীর ছেলেকে বিয়ে করলাম আমার এখন মনে হচ্ছে, সবখানেই আসলে ভালো-মন্দ দুইটাই থাকে। জামিলের জন্ম সিলেটে, তবে পৈতৃক সূত্রে নোয়াখালীর। ভালো মানুষ সে।’
কাজের প্রসঙ্গে মুনমুন বলেন, ‘খুব শিগগিরই আমাদের একটা কাজ আসতে চলেছে। ইতিমধ্যে সেটার প্রমো আরটিভিতে দেখানো হয়েছে। সবাই আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন।’
ঢাকাতেই বেড়ে উঠেছেন মুনমুন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। ২০১৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছিলেন মালয়েশিয়াতে। সেখানে মাহশা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন।
বিজ্ঞাপনে মডেল হয়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন মুনমুন। কাজ করেছেন ১৫টিরও বেশি বিজ্ঞাপনে। এর বাইরেও তাকে দেখা গেছে নাটকে। এর মধ্যে অল্প দিনেই টেলিভিশন নাটকে সাবলীল অভিনয় দিয়ে নিজেকে চিনিয়েছেন তিনি। জায়গা করে নিয়েছেন দর্শক হৃদয়ে।
