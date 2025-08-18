হলিউডে যোগ দিলেন ঢালিউডের নায়িকা অধরা

হলিউডে যোগ দিলেন ঢালিউডের নায়িকা অধরা
প্রায় এক বছর আগে কানাডায় স্থায়ী হওয়া ঢালিউড অভিনেত্রী অধরা খান প্রবাসে বসে নেই। ‘মাতাল’খ্যাত এই অভিনেত্রী ইতোমধ্যেই হলিউড অঙ্গনে কাজ শুরু করেছেন। পাঁচটি টিভি সিরিজে যুক্ত হয়েছেন তিনি।
সবশেষ অধরা কাজ করেছেন হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা ডনি ওয়ালবার্গের সঙ্গে ‘বোস্টন ব্লু’ সিরিজে। জানা গেছে, সিরিজের অধিকাংশ শুটিং হয়েছে কানাডায়। কিছু অংশ বোস্টনে শুট করা হবে। অধরা সিরিজে গোয়েন্দা কর্মকর্তার চরিত্রে দর্শকদের মন মাতাবেন।
সিরিজের প্রথম পর্ব সম্প্রচার হবে চলতি বছরের ১৭ অক্টোবর।
অধরা কানাডা থেক বলেন, ‘কানাডায় আমার ওয়ার্ক পারমিট থাকায় কাজের সুযোগ সহজ হয়েছে। এজেন্সিগুলোই এখানে আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছে, তাই সুযোগগুলো সহজেই পাচ্ছি। এশিয়ান চরিত্রের প্রয়োজন হলে সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।’
এছাড়া অধরা আরও কাজ করেছেন ‘ইন্টারভিউ উইথ দ্য ভ্যাম্পায়ার সিজন-৩’, ‘ডলহাউস’, ‘স্টার্লিং পয়েন্ট’ এবং ‘নেভারম্যান’ সিরিজে। বোস্টন ব্লু ‘ব্লু ব্লাডস’ সিরিজের স্পিনঅফ হিসেবে নির্মিত যা ১৪ মৌসুম ধরে প্রচারিত হয়েছিল।
প্রবাসেও ঢালিউডের স্টাইল ধরে রেখে হলিউডে কাজের পরিসর বাড়াচ্ছেন অধরা খান। যা প্রমাণ করে প্রতিভাকে কোন দেশ সীমানায় বেঁধে রাখা যায় না।
এলআইএ/এমএস