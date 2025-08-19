এবার শাকিব খানের নায়িকা তানজিন তিশা

এবার শাকিব খানের নায়িকা তানজিন তিশা
ঢালিউডে নতুন বাংলাদেশের গল্পে নির্মিত হতে যাচ্ছে এক বড় বাজেটের সিনেমা। সেখানে অভিনয় করবেন ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন সাকিব ফাহাদ। এতে থাকবে অ্যাকশন, রোমান্স ও রোমাঞ্চকর গল্প।
ছবিতে শাকিবের সঙ্গে খল চরিত্রে থাকবেন তৌকীর আহমেদ। তবে নায়িকা কে হবেন তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা চলছিল। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা বড় পর্দায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিষেক করছেন।
সিনেমা সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করলেও, পরিচালক বা অভিনেত্রী কেউই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি। জানা গেছে, মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও আগামীকাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে।
সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এক দক্ষ এজেন্ট হিসেবে, যিনি দেশের জন্য একের পর এক ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেন। চরিত্রের ছাপ ‘পাঠান’ ও ‘টাইগার’-এর মতো সাহসী ও উত্তেজনাপূর্ণ।
শুটিং শুরু হবে আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। পুরো সিনেমার শুটিং হবে দেশে। এটি আগামী বছরের ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
এলআইএ/এমএস